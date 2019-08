López es líder y a la crono deberá llegar con 2 min 30 s sobre Roglic

Es muy bueno que el colombiano Miguel Ángel López (Astana) recupere el liderato de la Vuelta a España, tras la etapa de este miércoles, la primera llegada en alto de la carrera, que se disputó entre L’Eliana y Observatorio Astrofísico de Javalambre, de 170,7 kilómetros y que fue ganada por el local, Ángel Madrazo (Burgos).

Muy bueno que López haya demostrado que está bien de salud, que tiene fuerzas y que su ambición de ganar la competencia está intacta.



Es excelente que el ciclista boyacense de 25 años ya tenga la camiseta roja, esa misma que, como dijo él, en días anteriores, “da alas, es un orgullo y al mismo tiempo una motivación porque da fuerzas para ir adelante”.



También es muy positivo que ya tenga alejado un poco más el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), el rival más temido de todos en esta Vuelta, quien ya está a 14 segundos del corredor de Pesca, Boyacá.



Es bueno que López haya aprovechado su terreno para volver al primer lugar de la general y alejar a sus principales rivales. Es que debe ser así.



Pero también es cierto que Roglic se siente bien. El líder del Jumbo Visma dio muestras de que su salud es buena, después de la dura caída del sábado pasado en la contrarreloj por equipos, en la que perdió 40 s con López.



Roglic no es un escalador como López, se defiende y ayer se vio que, por el momento, sube bien. Perdió solo 11 segundos con el colombiano, un especialista, y se puede dar por bien servido, pues el martes llega lo suyo, la crono individual de 36 km en la que debe superar a los demás, jornada en la que tendrá la opción de ser líder y comenzar a defender ese primer puesto.



López, por su parte, debe ir con tranquilidad de acá en adelante. La meta es alejar a Roglic lo más posible, de meterle más tiempo cada que pueda, pues en la crono perderá con el esloveno.



Si bien la idea es que el boyacense llegue con más de 2 minutos 30 segundos deferencia sobre Roglic a la crono, ese tiempo no es ninguna garantía para mantener el liderato y ponerle el sello de ganador de la Vuelta.



En el Giro de Italia, en la crono de 34 km, el esloveno superó a López por 3 min 45 s, pero el del Astana pinchó.



Miguel Ángel, seguramente, le sacará más tiempo al Primoz Roglic de acá al martes. Este jueves hay otro final en alto, de tercera categoría, y no debería pasar mayor cosa, aunque uno nunca sabe.



El viernes, la etapa vuelve a terminar en premio de montaña de primera categoría, pero es un ascenso corto, de solo 4 km, para ciclistas explosivos y López no lo es. El corredor colombiano es de subidas largas, pero es un día para ajustar algunos segundos. Debe ser así.



El domingo sí es una buena ocasión para alejar a Roglic. La jornada es durísima, con cinco pasos montañosos, con ascensos en los que se puede hacer daño, por lo que la idea de López de llegar como líder a la crono es muy factible.



Tampoco es una camisa de fuerza que el boyacense llegue a la crono con mucha diferencia, puede llegar a perder el liderato con Roglic, sin duda, pero la idea es que lo haga por el menor tiempo posible, porque quedarán cuatro llegadas en alto más, el terreno en el que el corredor del Astana debe atacar para zafarse de Roglic.

“El final no se sabe, no sé si sea Nairo o Roglic el rival más fuerte, porque fue la primera llegada en alto. Todos pueden estar en su puntico, hay que esperar las demás llegadas y hay que ver cómo se están portando los rivales. Ganamos segundos y eso es importante. No muchos, pero es clave para lo que viene”, dijo López.



Mientras López hizo valer su condición de escalador, Nairo Quintana cedió terreno, al igual que Rigoberto Urán. El exlíder, Nicolás Roche, como era de esperarse, perdió esa condición. Alejandro Valverde se vio bien y Movistar tiene dos cartas para pelear la general.



Hoy, la Vuelta se seleccionó más. Entre López y el octavo, Rafal Majka, hay un minuto 18 segundos. El martes, tras la crono, estará mucho más cerrada.