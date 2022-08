Jumbo Visma fue el primer ganador de la primera etapa de la Vuelta a España 2022, una contrarreloj por equipos, disputada en Utrecht, Países bajos, en la que el líder es Robert Gesink.

La jornada fue difícil. En algunas partes del recorrido el piso estaba mojado para algunos de los primeros conjuntos que transitaron, luego, la lluvia amainó.



El espectáculo estaba garantizado por la pelea entre el Jumbo Visma y el Ineos, quienes eran los encargados de pelear por estar en el liderato.

Buena jornada



Burgos BH fue el primero en partir, pero su tiempo no fue el mejor. BikeEchange, con 25 min 11 s dominó durante gran parte de la jornada.



El EF, de Esteban Chaves y Rigoberto Urán, logró un guarismo de 25 min 59 s, bueno para no ser un especialista.



Santiago Buitrago con el Bahrain hizo un buen trabajo y en meta anotó en la planilla un tiempo de 25 min 22 s.



Bora, con Sergio Higuita paró el reloj en la llegada en 25 min 20 s. El colombiano fue uno de los que llegó en el grupo.



Astana de Miguel Ángel López y Harold Tejada marcó 25 min 25 s, un guarismo para seguir en la pelea, luego de la primera jornada.



Ineos, con Richard Carapaz, se apoderó del primer lugar parcial en la meta, con guarismo de 24 min 53 s, y el ecuatoriano les mete segundos a rivales importantes.



Y como era de esperarse, Jumbo Visma fue el mejor, ganó la etapa y Gesink es primer líder.



Este sábado, segunda fracción, Hertogenbosch y Utrecht 175 km.



