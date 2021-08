López cree que correr unidos le dará al Movistar más opciones en la general

Miguel Ángel López (Movistar), tercero en la general de la Vuelta por detrás del líder esloveno Primoz Roglic y de su compañero Enric Mas, señaló durante la jornada de descanso en Almería que el equipo se encuentra en una situación privilegiada, que aún podría mejorar si "corremos unidos".



"La primera semana la hemos terminado en una posición privilegiada, hemos visto diferencias en Velefique, pero quedan otras etapas muy exigentes. Aún podemos avanzar más en la general", dijo "Supermán", tercero a 1.21 minutos de Roglic. Movistar cuenta con Mas y López en el podio provisional, dos opciones que según el colombiano habrá que defender o mejorar con mentalidad de equipo.



"Enric Mas y yo tenemos opciones, pero aún queda mucho, hay que aprovechar cada día de carrera. Si corremos unidos tendremos más posibilidades que si lo hacemos individualmente. Entre todos habrá que buscar el punto débil de los rivales", señaló.



Después de un Tour complicado por las caídas, López se encuentra en la Vuelta en un buen estado de forma que le hace afrontar con confianza la segunda semana de carrera. "Este año en la Vuelta estoy bien, en el Tour no tuve la brillantez que debía por las caídas, al comienzo de temporada por el Covid y luego por un calendario muy apretado. Ahora he llegado bien, han pasado 9 días y hemos salvado días importantes, complicados, de esos en los que puedes perder la carrera. Ahora afronto la segunda semana con buenas sensaciones".





"Supermán" recordó respecto a su compatriota Egan Bernal, quinto a 1.52 en la general, que es un corredor a tener en cuenta, que a buen seguro jugará sus bazas junto a su equipo, el Ineos. "A Movistar le salió bien la jornada de Velefique, a Ineos no tanto. Egan ha ganado el Tour y el Giro, y está a menos de 2 minutos, es un corredor de mucha calidad y puede sorprender, no se rinde nunca. Seguro que jugará sus bazas con alguna táctica".



EFE

