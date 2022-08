El covid-19 continúa castigando al pelotón de la Vuelta ciclista a España: dos corredores del 'Top 10', el británico Simon Yates y el francés Pavel Sivakov, que eran quinto y noveno de la general, tuvieron que abandonar tras dar positivo en un test, anunciaron sus equipos este miércoles, antes de la salida de la 11ª etapa.

El covid hace de las suyas

Vuelta a España 2022 Foto: Javier Lizón. Efe

Simon Yates (30 años), campeón de la Vuelta en 2018, había subido una posición en la general en la contrarreloj individual de la víspera, entre Elche y Alicante.



Según su formación, el corredor presentó síntomas del covid en la noche del martes al miércoles, con una ligera fiebre y dolor muscular. Se sometió a un test del covid el miércoles y dio positivo. El equipo BikeExchange efectuará otras pruebas a los demás corredores y al cuerpo técnico para detectar si hay más positivos.



Por su parte, Sivakov, del Ineos-Grenadiers, dio también positivo. Era noveno en la general, a más de siete minutos del maillot rojo de la carrera, el belga Remco Evenepoel.



Desde el inicio de la Vuelta a España el pasado 19 de agosto en los Países Bajos, al menos 19 corredores han tenido que abandonar por positivos al covid.



La propagación del virus se ha acelerado en el pelotón en los últimos días, con al menos 16 casos detectados desde el viernes.



El martes se anunciaron oficialmente cuatro casos antes de la contrarreloj de Alicante: el británico Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), el australiano Harry Sweeny (Lotto-Soudal), el español José Herrada (Cofidis) y el irlandés Sam Bennett (Bora), ganador de dos etapas y que luchaba por el maillot verde de la clasificación por puntos.



Una etapa para velocistas

La etapa de este miércoles de la Vuelta 2022, la undécima, entre Alhama de Murcia y Cabo de Gata (191,2 km.), es una de las pocas oportunidades para los velocistas, ya que tiene un recorrido casi llano con un final en cuesta que parece perfecto para el danés Mads Pedersen (Trek), el líder de la Regularidad.



Y más aún tras conocerse que el irlandés Sam Bennett (Bora), el ganador de los dos esprints en Holanda, y por tanto el máximo favorito de estar en liza, se retiró antes de la crono de este martes en Alicante.



Aunque esa baja también podría jugar en contra de Pedersen por la dificultad que puede tener el Trek para controlar las escapadas. Que en esta edición están teniendo mucho éxito. Por lo que, el esprint final, a pesar del terreno favorable para ello, puede depender de la ayuda que el equipo del maillot verde tenga de otros llegadores también con opciones como el belga Tim Merlier (Alpecin) o el alemán Pascal Ackermann (UAE), a los que se esperaba mejor en Utrech (3º y 5º) y sobre todo en Breda (6º y 9º).



Incluso el británico Daniel Mclay (Arkea) y francés Bryan Coquard (Cofidis), 3º y 4º en Breda. No obstante, el favorito es Pedersen, además de líder de la regularidad segundo tras Bennet en las dos llegadas masivas en Países Bajos y también en Laguardia.



En esa tercera ocasión tras Primoz Roglic en un final exigente en cuesta. Fernando Escartín, director técnico de la Vuelta, tiene claro que este miércoles es "un día para que los velocistas pongan a trabajar a sus equipos" porque "se anticipa una llegada masiva".



Aunque hay "algún repecho", la etapa no cuenta con altos puntuables ni subidas de entidad "por lo que los esprinters tendrán que saber aprovechar sus opciones" en una edición que "no es que les dé muchas más oportunidades". No obstante, Escartín avisa que "en Cabo de Gata el viento podría ser uno de los grandes protagonistas" poniendo a prueba a los primeros de la general.

Empieza la etapa

Velocidad promedio de 39 kilómetros en el arranque de la jornada.

