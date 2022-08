El belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), ganador de la décima etapa contrarreloj y maillot rojo de la Vuelta, consideró "una sorpresa" haber superado en 48 segundos al esloveno Primoz Roglic, segundo clasificado en la etapa y en la general.

Remco, su alegría y su secreto

Remco Evenepeol. Foto: EFE

“¡Ha sido una gran sorpresa los 48 segundos sobre Primoz Roglic! Vi que mi compañero Rémi Cavagna lo hizo muy bien, fue perfecto que hiciera una crono tan buena para que yo tuviera buenas referencias. Cuando todavía estaba en el bus, veía que todo el mundo iba a menos en la segunda parte comparado con su referencia, así que sabía que tenía que apretar todo el rato, porque era un recorrido llano con un final duro", reveló el 'maillot rojo'.



Evenepoel, de 22 años, comentó la víspera de la crono que su objetivo era ganar una etapa vestido de rojo, reto que logró en la prueba individual disputada entre Elche y Alicante, de 30,9 km.



"Estoy muy contento de lograr la victoria de etapa. He logrado mi sueño, y ahora vamos a luchar para intentar ganar esta Vuelta. La presión ya ha desaparecido, ya he ganado una etapa. Todo el equipo está con mucha confianza y rindiendo muy bien, y vamos a luchar”, advirtió. La dureza de la contrarreloj quedó en un segundo plano ante la alegría de atravesar la línea de meta como ganador y líder. "Las piernas me dolían en la última subida, creo que la crono ha sido dura. Es muy bonito ganar esta crono vistiendo de líder, es una gran sensación", explicó.



En esa línea, resaltó el 'secreto' que había revelado en una rueda de prensa anterior y que ahora cobró eco.



"En Livigno dormí a unos 2.300 metros y en el SyncroSfera lo hice un poco más arriba. No voy a decir el número", dijo sobre su preparación previa a la ronda española.



"Dormí bien y entrené al nivel del mar, que es quizás la mejor manera de entrar en LaVuelta. Puedes entrenar un con un poco más de intensidad", manifestó.



"Me he estado preparando con mucha altura para etapas como la de Sierra Nevada, sabemos que me funciona bien. Pero ya veremos, el domingo todavía está lejos", concluyó.

