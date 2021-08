Egan Bernal reconoce la fortaleza de Primoz Roglic

El colombiano Egan Bernal (Ineos) admitió en la primera jornada de descanso de la Vuelta que no se encuentra en la posición esperada, pero aseguró que aunque Roglic, a quien no le ve puntos débiles, se encuentra con ventaja y la Vuelta se ha puesto muy difícil, el ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 seguirá "luchando por el objetivo de ganar la carrera".



"Teniendo en cuenta que he perdido dos minutos, es difícil pensar en ganar la carrera, pero todavía puede pasar cualquier cosa en esta Vuelta. Si corro de manera inteligente y hago lo que tengo que hacer, tal vez pueda hacer una buena clasificación general, incluso si no estoy al 100 por ciento ", dijo el ciclista de Zipaquirá.



Ganador de la maglia rosa del Giro de Italia y posteriormente afectado por el Covid, Bernal, debutante en la Vuelta, comparó su momento de forma con el del Giro.



"Tengo sentimientos muy diferentes en comparación con el Giro. Siento que aquí puedo ir a mi propio ritmo, pero no puedo hacer aceleraciones, cambios de ritmo. Hice toda la subida en Velefique a mi ritmo, luchando con el viento, y así es difícil", comentó.



Bernal considera que si tuviera la capacidad de cambiar de ritmo a su mejor nivel las cosas serían diferentes. Su preparación para la Vuelta fue diferente a la del Giro. "La preparación ha sido diferente, el Giro era mi gran objetivo para esta temporada. Tenía la intención de prepararme bien para la Vuelta, pero con el Covid no llegué a mi mejor nivel, por lo que es normal perder algo. Necesito seguir luchando y, con suerte, puedo avanzar un paso ".



Después de la jornada de montaña del pasado domingo, Bernal es quinto de la general a 1.52 minutos de Primoz Roglic, a quien no le ha visto ningún punto débil.



"En este momento no vemos un punto débil en Roglic. Es un corredor muy fuerte, es el campeón olímpico de contrarreloj, ha ganado dos veces la Vuelta y es uno de los mejores del mundo. Veremos si tenemos una posibilidad y haremos lo mejor que podamos", concluyó.



EFE

