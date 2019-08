‘No hubo posibilidades de evitar el accidente’: Urán

Rigoberto Urán sufrió fractura de la clavícula izquierda, tras la caída se sufrió este jueves cuando transcurría la sexta etapa de la Vuelta a España, entre Mora de Rubielos y Ares del Maestrat, de 198 kilómetros.

“Hemos tenido un día realmente duro, hubo un accidente al bajar en una curva y hubo varios corredores que cayeron, y no había posibilidad de evitar el accidente", dijo Urán.



Y agregó: "Los ciclistas estamos acostumbrados a tener estos accidentes, así que sabemos lo que se necesita para recuperarse de ellos. No hay otra opción, solo tenemos que tomar un tiempo y recuperarnos para luego volver. He aprendido mucho sobre esto, cada vez que aprendes un poco más, sales con la esperanza de no chocar o al menos no romper nada”.



El pedalista colombianos de la escuadra Education First ocupaba la sexta casilla de la general. Sergio Higuita y Daniel Martínez, los otros colombianos de la escuadra, sigue en carrera.



