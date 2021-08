‘No voy a bajar la cabeza nunca’: Juan Sebastián Molano

La ilusión de Juan Sebastián Molano de ganar una etapa en una gran vuelta parece estar cada vez más cercana. El colombiano llegó de cuarto este miércoles, en la quinta fracción de la Vuelta a España, ganada por Jasper Philipsen.

Molano perdió, en el remate de la etapa, a su lanzador. “Perdí a Matteo (Trentín) faltando como 10 kilómetros, pero al final tuve a Ryan (Gibbons) y a Rui (Oliveira) y estuvimos perfectos”, explicó.



(Lea también: Vuelta a España 2021: así van los colombianos, clasificaciones)



Sobre lo que pasó en el remate de la etapa, Molano señaló: “Al final tuve que contrapedalear dos veces, me vi en el piso dos veces en los últimos 600 metros y eso te merma mucho. Estas carreras son difíciles y me voy adaptando un poco más con el equipo que tengo acá. Estamos haciendo un trabajo enorme, no voy a bajar la cabeza nunca y espero regalarles una victoria”.



Molano dijo que en el equipo sabían lo difícil que iba a ser el remate de la etapa. Una caída a 11 kilómetros de la meta afectó al ahora exlíder Reim Taaramae y a candidatos como Romain Bardet.



(En otras noticias: 'Hubo bastantes nervios en la carrera': Egan Bernal)



“Desde la mañana sabíamos que iba a haber mucho estrés en los últimos 30 kilómetros. Pensé que iba a haber más caídas”, reconoció.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- ‘No farandulear más, hablar menos’: el mensaje del ‘Tino’ Asprilla a James



- El castigo que se impuso el alcalde que mordió una medalla olímpica



- Barcelona parece encontrar a su nuevo '10': Coutinho