Un problema mecánico le hizo perder a Chaves un minuto 6 segundos

Cuando mejor estaba y se veía peleando por la Vuelta a España, el ciclista colombiano Esteban Chaves sufrió un problema mecánico en el último ascenso de la tercera etapa y terminó cediendo un minuto y seis segundos con sus rivales.

#LaVuelta20 - Problème mécanique pour Esteban Chaves 🇨🇴 ! Le colombien repart mais à perdu du temps sur le groupe des favoris ! #lesRPpic.twitter.com/ET3n2BCLpy — Paul Moutarde (@PaulMoutarde) October 22, 2020

El irlandés Dan Martin (Israel Start Up Nation) ganó la tercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Lodosa y La Laguna Negra-Vinuesa, con un recorrido de 166,1 kilómetros, en cuya cima el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) mantuvo la camiseta roja de líder.



Dan Martin, de 34 años, atacó a 100 metros de la cima de la Laguna Negra, donde logró su primera etapa en la Vuelta, por delante de Roglic y del ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos).



En el último tirón, el español Enric Mas (Movistar) no pudo seguir el acelerón de Martin y perdió 9 segundos en meta.



Es cuarto en la general a 32 segundos de Roglic. La segunda plaza es de Dan Martin, a 5 segundos y tercero Carapaz, a 13.



La cuarta etapa se disputará este viernes entre Garray Numancia y Ejea de los Caballeros, de 191,7 kilómetros.



