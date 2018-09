Así quedaron las clasificaciones de la Vuelta después de la etapa 13

Clasificaciones

Etapa 13

​1 Oscar Rodriguez Garaicoechea Euskadi Basque Country 04h 17' 05'' - B : 10'' -

2 Rafal Majka Bora - Hansgrohe 04h 17' 24'' + 00h 00' 19'' B : 6'' -

3 Dylan Teuns Bmc Racing Team 04h 17' 35'' + 00h 00' 30'' B : 4'' -

4 Bjorg Lambrecht Lotto Soudal 04h 17' 43'' + 00h 00' 38'' - -

5 Laurens De Plus Quick - Step Floors 04h 17' 48'' + 00h 00' 43''

12 Sergio Luis Henao Montoya Team Sky 04h 18' 37'' + 00h 01' 32''

21 Nairo Quintana Movistar Team 04h 19' 37'' + 00h 02' 32''

22 Simon Philip Yates Mitchelton - Scott 04h 19' 43'' + 00h 02' 38''

24 Alejandro Valverde Movistar Team 04h 19' 54'' + 00h 02' 49''

26 Miguel Angel Lopez Moreno Astana Pro Team 04h 19' 57'' + 00h 02' 52''

30 Rigoberto Uran Team Ef Education First - Drapac 04h 20' 02'' + 00h 02' 57''

71 Jhonatan Restrepo Valencia Team Katusha Alpecin 04h 26' 21'' + 00h 09' 16''



General

1 Jesus Herrada 203 Cofidis, Solutions Credits 54h 50' 19''

2 Simon Philip Yates 71 Mitchelton - Scott + 00h 01' 42''

3 Nairo Quintana 81 Movistar Team + 00h 01' 50''

4 Alejandro Valverde 88 Movistar Team + 00h 01' 54'' B : 26''

5 Miguel Angel Lopez Moreno 21 Astana Pro Team + 00h 02' 23''

6 Rigoberto Uran 111 Team Ef Education First + 00h 02' 33''

7 Jon Izaguirre Insausti 4 Bahrain - Merida + 00h 02' 35''

8 Tony Gallopin 14 Ag2r La Mondiale 00h 02' 40'' B : 10''

9 Steven Kruijswijk 131 Team Lotto Nl - Jumbo + 00h 02' 44''

10 Emanuel Buchmann 42 Bora - Hansgrohe + 00h 02' 47''

28 Sergio Luis Henao Montoya 144 Team Sky + 00h 12' 27''



















DEPORTES