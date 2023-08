El Tourmalet, símbolo del Tour de Francia, y el Angliru, el "olímpo" de Asturias, serán los grandes puertos protagonistas de la 78 edición de la Vuelta a España que sale este sábado de Barcelona y llegará a Madrid el 17 de septiembre, pero no los únicos, pues el recorrido montañoso ofrece en sus 21 etapas 10 finales en alto, cinco de ellos inéditos, además de 2 cronos.

Aferrada a su personalidad, la Vuelta saldrá con 5 nuevas metas en alto en el menú: Arinsal, en Andorra (3a etapa), Caravaca de la Cruz, Murcia (9a), Larra Belagua, Navarra (14a), Bejes, Cantabria, (16a) y La Cruz de Linares, Asturias (18a).



Además no van a faltar las ya típicas llegadas explosivas que persiguen el objetivo de mantener alerta al aficionado día a día, y hasta el último kilómetro.



Esta edición no será una excepción, pues esta vez habrá etapa de montaña en la Comunidad de Madrid la víspera del final, que no será la habitual "de los puertos", sino una "clásica" rompepiernas de 10 cotas de tercera que promete grandes emociones la víspera de la fiesta final en Madrid.

El peligro

La primera etapa está en vilo por las protestas que han sido citadas por los alrededores del circuito.



"Òmnium Cultural ha convocado acciones de protesta alrededor de Cataluña con motivo del paso de la Vuelta a España, que arrancará este sábado desde Barcelona y tendrá un total de tres etapas en la comunidad", dice el diario Marca.



Y agrega: "La entidad independentista ha hecho un llamamiento a la movilización y a llevar la estelada por los puntos en los que pasará la vuelta ciclista, con la intención de "hacer visible el conflicto político catalán en el mundo", ha informado este miércoles Òmnium en un comunicado".

