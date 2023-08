En el pico del Buitre, donde se ubica el Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel), llega hoy el segundo final en alto de la 78.ª Vuelta a España, donde de nuevo los máximos favoritos deberán ser los principales protagonistas.

El reencuentro de los favoritos en la montaña

Remco Evenepoel. Foto: EFE

La sexta etapa (8:30 a.m., TV de ESPN) llevará al pelotón desde la localidad castellonense de La Vall d’Uixo hasta el pico del Buitre en el Observatorio Astrofísico de Jalambre, tras 183,1 kilómetros con casi 11 kilómetros de ascensión final, un puerto duro pero con varias zonas con descansos que lo hacen un poco más llevadero, pero no le restan dureza.



Habrá que esperar al desarrollo de la etapa para ver si, al igual que aconteció en la andorrana Arinsal este lunes, gana uno de los favoritos, como fue el caso del belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), o por el contrario llega la escapada del día, como pasó en 2019 en el debut de este escenario en la carrera española. Entonces, Ángel Madrazo fue el vencedor, en una etapa recordada porque entre los favoritos se pelearon por aventajarse en unos segundos, pero el exceso de confianza les impidió tener opciones para poder luchar por la victoria parcial.



Algo que con total seguridad volverá a suceder en esta segunda vez que los ciclistas de la Vuelta, ahora con nombres como el propio Evenepoel, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), el español Enric Mas (Movistar) y el resto de favoritos, se asomarán al pico del Buitre.



Remco va a ciegas

Remco Evenepoel Foto: Pau Barrena. AFP

Remco Evenepoel comentó al final de la etapa de ayer que no tenía previsto luchar por los 6 segundos de bonificación del esprint intermedio que logró con autoridad, pero que “surgió la ocasión y sumar siempre viene bien”.



“Disputar la bonificación era algo que no estaba en el plan previsto, lo hice porque estaba allí y no suponía un gasto enorme. Además vi que el UAE estaba al frente cerca del esprint para conseguir la bonificación para Ayuso. Ha sido positivo sumar 6 segundos, todo viene bien”, dijo en meta, tras el triunfo del australiano Kaden Groves en el embalaje final.



Ante la etapa de hoy, Evenepoel admitió que no conoce “en absoluto” esa subida que será el final de la jornada y que podría causar al menos pequeñas diferencias en la general.



“La subida no la conozco, no sé qué esperar. Ya sé que es una respuesta corta, pero es la verdad”, concluyó.

