Remco Evenepoel se impuso en la etapa 10 de la Vuelta a España, una contrarreloj individual entre Elche y Alicante, de 30,9 kilómetros, sgue de líder y Miguel Ángel López realizó una extraordinaria fracción.

La lucha por la clasificación general se intensificó este martes con esta jornada en la que los especialistas al reloj hicieron valer esa condición.



Muchos retiros



La última baja de Floris de Tier (Alpecin-Deceuninck) comunicada por su equipo se suma a la lista de ciclistas que no tomarán la salida de esta décima etapa.



Tampoco lo harán el italiano Edoardo Affini (Jumbo-Visma), enfermo, mientras que cinco corredores dieron positivo por coronavirus entre el día de descanso y esta mañana: Mathias Norsgaard (Movistar Team), Harrison Sweeny y Jarrad Drizners (Lotto Soudal), Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) y José Herrada (Cofidis).



El irlandés Sam Bennett, ganador de dos etapas, tampoco tomará parte de la crono, enfermo sin determinas su afección.

Rohan Dennis no puede con el tiempo marcado por Remi Cavagna, que mantiene la primera plaza provisional en Alicante. #LaVuelta22 pic.twitter.com/pCfaQH3ZoX — VOLATA (@ccvolata) August 30, 2022

La jornada fue dominada en su primera parte por Kelland O'Brien, con 36 minutos 14 segundos, luego el turno fue para Remi Cavagna, con guarismo de 34 min 18 s.

López voló

No hubo novedades, Cavagna sguíaal frente. Esteban Chaves marcó 38 min 40 s. Harold Tejada, 38 min 05 s. Juan Molano, 38 min 42 s.



En el primer punto, Primoz Roglic anda mejor que Cavagna y eso lo demostró en la meta con el mejor tiempo: 34 min 06 s



Urán marcó en meta 36 min 25 s y López anotó 35 in 05 s, excelente tiempo. Impresionante lo del boyacense. Remco viene haciendo los mejores guarismos.



"Es una de mis mejores contrarreloj, aunque me acuerdo cuando hice la de la Vuelta a Suiza, cuando la gané", dijo López.



Remco, una bestia, 33 min 18 s, gana la etapa y sigue de líder!!!



Este miércoles, ElPozo Alimentación y Cabo de Gata, de 195 km.



