Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), líder de la Vuelta, considera que el español Enric Mas y el esloveno Primoz Roglic, segundo y tercero en la general, son sus dos rivales "más importantes" tras la jornada de La Fancuaya, donde el belga acabó "contento con las sensaciones".

“Dije que el objetivo era no perder tiempo y si veía la oportunidad, ganarlo. He ganado tiempo sobre muchos corredores excepto los dos más importantes, Primoz Roglic y Enric Mas", dijo.



(Luis Díaz: vea los dos golazos que anotó contra el Bournemouth)

(Vuelta a España: 'Supermán' López y Sergio Higuita, gran ascenso en la general)



Y agregó: "Ha sido bonito ver a Primoz fuerte, es algo bueno para la carrera. He dado lo mejor de mí. Mi equipo ha estado soberbio, hemos controlado desde el inicio, ¡y no ha sido fácil! Enhorabuena a todos mis compañeros, porque me han empujado a este resultado".

¿Qué le espera?



Una primera prueba en Asturias en la que Evenepoel demostró que es un sólido líder, pero, apartado de un exceso de confianza, espera con respeto el nuevo asalto de montaña este domingo con final en Les Praeres.



"Estoy muy contento con las sensaciones que tuve. Espero poder recuperarme muy bien, porque mañana necesitaré piernas renovadas para una etapa dura. He visto de otros años que en Les Praeres no había distancias muy grandes, pero, por supuesto, si explotas estás perdido en un puerto como ese", comentó.



Un puerto que el belga considera apropiado para sus condiciones, donde no descarta alzar los brazos como vencedor.



"Sé que es un puerto que se me adapta muy bien en cuanto a duración, así que lo daré todo. Mi equipo está muy fuerte. Intentaremos defender el maillot rojo y, por qué no, intentar la victoria de etapa. Sería muy bonito” , concluyó.



(Luis Díaz se destapó: dos goles y figura en la goleada del Liverpool)

(Vuelta a España 2022: así van las clasificaciones, luego de la etapa 8)

⏪⚔️ Revive la batalla del ÚLTIMO KM en Colláu Fancuaya gracias a @CarrefourES. ¡@JayVine3 🫣!



🏔️ Take in the final KM of Colláu Fancuaya once more thanks to @CarrefourES. #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/4Qm9gZLGPN — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2022



EFE