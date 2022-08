La etapa de este martes de la edición 77.ª de la Vuelta a España es una crono de 30,9 km completamente llana entre Elche y Alicante, que se presume será un pulso entre los dos grandes favoritos, el líder, Remco Evenepoel, y el dominador de los últimos años, Primoz Roglic, para resituar la carrera de cara a sus dos últimas semanas.

“Ya he pasado por muchas cosas en mi vida y esto es por lo que sigo luchando y sufriendo. Todo lo que superé hace dos años me ha hecho una nueva persona. No esperaba llegar a la contrarreloj con esta ventaja. Estoy muy emocionado. No tengo palabras para mis compañeros, se merecen varios días de descanso. Este es el mejor equipo del mundo, de verdad”, dijo Evenepoel.

Crono clave

Primoz Roglic gana la cuarta etapa de la Vuelta a España.

No obstante, la jornada ofrece el interés añadido de ver como se desenvuelva la ‘Armada’ española liderada por un renacido Enric Mas, segundo en la general, a 1 min 12 s del joven belga, y los emergentes Carlos Rodríguez y Juan Ayuso, cuarto y quinto, a 2 min 33 s y 2 min 36 s, por detrás de un Roglic que ya ha cedido 1 min 53 s.



Una tercera bala para la crono es la del portugués João Almeida, especialista en la modalidad y aún jefe de filas del UAE de Ayuso, séptimo, a 4 min 32 s de Evenepoel.



“Me voy a sacrificar para ganar la Vuelta, soy consciente del tema de los puntos, y cuanto más adelante esté, más puntos tendremos. No nos podemos suicidar por la general ni renunciar a los puntos. Me gustaría hacer un todo o nada por la Vuelta”.

Fernando Escartín, director técnico de la Vuelta, cree que “los favoritos a la general no deberían tener excesivos problemas” con el recorrido, pero sí considera que “otros corredores con un perfil de escalador más puro podrían verse en aprietos”.

También avisó de que “habrá que estar pendiente de la parte final, que recorre la costa del Levante”, porque “se puede levantar mucho viento”.

¿Y Miguel Ángel López?

Miguel Ángel López, en el Giro de Italia 2022.

El recorrido de la etapa y, sobre todo, la posibilidad de que haya viento no favorecen las opciones de Miguel Ángel ‘Supermán’ López, quien llega a esta segunda semana en el octavo lugar de la general, a 5 min 3 s del líder y con escasas diferencias por delante de los que lo siguen, como Jai Hindley (33 segundos), Pavel Sivakov (36 segundos), Thymen Arensman (42 segundos), Tao Geoghean Hart (48 segundos), Ben O’Connor y Alejandro Valverde (ambos a 50 segundos).



Lo normal, dado que las cronos planas no le favorecen a López, es que salga de los diez primeros de la general, por lo cual deberá enfocarse en las etapas de montaña, especialmente la del jueves.



