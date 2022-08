El italiano Fabio Aru es una voz autorizada para hablar de la Vuelta a España, pues la disputó en seis ocasiones y en 2015 fue el gran campeón, dejando en la segunda casilla al español Joaquim Rodríguez y al polaco Rafal Majka en la tercera.

Tras retirarse en 2021, Aru ha seguido paso a paso al lote colombiano. Y, para esta edición de la ronda española, lo ve con opciones de terminar en el podio.



Así se lo dice a EL TIEMPO.



El italiano es carta del UAE Emirates. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Qué significa ganar una Vuelta a España?

Es muy importante y a la vez difícil. Hay que estar concentrado para 21 días y estar fuerte en el llano, en la subida, en la crono. La cabeza tiene que estar a tope.

¿Qué le dejó ese triunfo de 2015?

Gané la Vuelta y me hubiera gustado estar en el podio del Tour de Francia, quedé quinto en 2017, pero ganar en España es algo lindo, es obtener un triunfo en una de las tres carreras más importantes del mundo.

Y no fue nada fácil...

Para nada. La gané antes del último día, en la etapa de montaña: ataqué fuerte y con la ayuda de Mikel Landa lo pude conseguir. Tom Dumuolin estaba de líder y en la penúltima subida la coronamos, bajamos a tope, con la colaboración de Luis León Sánchez, que estaba en la escapada.

¿Cómo ha visto esta edición de 2022?

Recién comienza. Es una carrera que se definirá en la montaña. La Vuelta tiene un gran nivel y este año no es la excepción. El clima es bueno y se corre con temperaturas muy altas. Seguro que habrá batalla.

¿Qué tiene de especial la Vuelta a España?

Se vive un ambiente como el de Colombia, la gente ama el ciclismo. Me ha gustado siempre. Al público le gusta ver la lucha en la montaña y esta vez hay ocho llegadas en alto.

¿Cómo ve a los colombianos?

Han estado figurando en los últimos 15 años . Rigoberto Urán, Egan Bernal, Daniel Martínez, Sergio Higuita y ‘Supermán’ López son muy fuertes. En esta Vuelta los veo para cosas muy interesantes.

¿Es posible ganarle a Primoz Roglic?

No solo a él, pues en los últimos dos o tres años han llegado a figurar también Jonas Vingegaard, y Tadej Pogacar, de grandes condiciones. Igual yo miro el ciclismo actual y aseguro que no es imposible ganarles.

¿Cómo lo ve a López?

Es un corredor especial. Lo conozco muy bien, compartimos equipo en el Astana. López es fuerte, en el pasado ha tenido buenos resultados en el Giro y en la Vuelta. Ahorita en Burgos estuvo bien, fue tercero. Tiene un golpe de pedal duro. En 2021 le fue bien.

¿En dónde terminará?

Ya ha hecho podio en la Vuelta y creo que puede terminar ahí, luchando por una etapa. ‘Supermán’ López es un corredor que ataca, que da espectáculo y eso le servirá para quedar entre los tres primeros.

Miguel Ángel López, en el Giro de Italia 2022. Foto: Luca Bettini. AFP

¿Y los rivales?

Hay muchos fuertes. Además de Roglic, que ya tomó el liderato, están Simon Yates y Richard Carapaz. Pero Colombia tiene con qué ganarles. Sergio Higuita y Santiago Buitrago pueden pelear arriba.

¿Qué le gusta de Higuita?

Es un corredor fuerte, muy inteligente. Es luchador, da la pelea a pesar de su estatura. Por su explosividad puede ganar etapas y hacer una buena general. Estar en el top-5 sería ideal. El Bora ha cambiado, ahora es un equipo con una estructura buena, son fuertes y no dejan nada al azar.

¿Qué marcará la diferencia?

La montaña en primer lugar, luego la contrarreloj y por último el clima, ese calor es sofocante y no todos los ciclistas caminan bien frente al sol.

¿A qué se dedica hoy?

Trabajo con varias empresas que hacen turismo, lo promociono. Tengo una academia de ciclismo para niños.

¿No más ciclismo profesional?

No, seguro que no. Estoy bien así, me gusta el ciclismo y disfrutar de la familia

LISANDRO RENGIFO

REDACTOR DE DEPORTES EL TIEMPO

@LisandroAbel

