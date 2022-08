⏪ ¡Un campeón del Mundo en acción!

🌈 A World Champion in action!



🇦🇺 Rohan Dennis - @JumboVismaRoad marcando un gran tiempo en los intermedios.

🚴‍♂️Rohan Dennis with a great provisional time so far



⏱️ 11:26" 1er intermedio | 1st intermediate time#LaVuelta22 pic.twitter.com/wDAMI0oBoJ