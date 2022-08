El australiano Jay Vine (Alpecin Deceuninck) fue el encargado de estrenar en solitario la inédita cima de Pico Jano (Cantabria), en cuya subida revolucionó la Vuelta el belga Remco Evenepoel (Quick Step), nuevo líder y protagonista de la jornada junto al español Enric Mas, tercero en la etapa y en la general.



Revolución juvenil en el primer examen de montaña y final en alto de la Vuelta. Mientras el "aussie" Jay Vine firmaba una hazaña en solitario como ganador de la sexta etapa, entre Bilbao y el Pico Jano, de 181 km, Evenepoel reventó el grupo de favoritos con un ritmo que solo el renacido Enric Mas pudo igualar. Las conclusiones de la etapa.



(James Rodríguez fue 'rechazado': mujer revela por qué no quiso ir a su casa)

(¿Y Piqué? La reacción de Shakira cuando preguntan por 'beso con su nueva novia')

1. ¿Líder efímero?

Evenepoel, por fin, muestra la cara en una grande. Es su segunda participación, luego del retiro del Giro de Italia del año pasado, y esta Vuelta parece ser el segundo paso para ratificar o no su clase.



Es un fuera de serie en carreras cortas, en pruebas de un día y se está a la espera de lo que haga en una de tres semanas. A sus 22 años, el belga es líder y es bueno saber de qué está hecho y si tiene con qué defenderse de los ataques que vienen, si tiene tanque para resistir y ganar una carrera de este calibre.



Su equipo no es fuerte, por eso dependerá de su resistencia, de sus capacidades para saber realmente si tiene las condiciones para, por fin, demostrar que está a la altura de los Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Primoz Roglic.

⏪🎬 Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) est le nouveau leader de la #LaVuelta22 et Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 6ème étape. Regardez tous les moments forts de l'étape ici.➡️ https://t.co/blfvDvf9Lj pic.twitter.com/SkooiLVtwJ — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

2. Roglic, solo

El esloveno no les pudo seguir el paso a Evenepoel y a Mas. Cedió terreno y se quedó sin quién le ayudara a perseguir. No estuvieron sus compañeros esta vez y le tocó recortar camino, echarse al hombro la persecución.



La diferencia de un minuto 01 segundo no parece tan clave, pues falta más de media Vuelta y tiene las capacidades para recuperarse. Las dos etapas de sábado y domingo serán importantes, pero no es la primera vez que está contra la pared y se recupera.



Nadie le colaboró en la persecución y eso es un error de los Bahrain, Astana, Ineos y demás que vinieron a pelear por el título. Dejaron ir a Evenepoel, uno de los candidatos, desperdiciaron una buena opción de estar cerca del belga, ellos también salieron perdedores este día al dejarle la responsabilidad solo a Roglic. ¿O no tenían más?

3. López e Higuita, con lo justo



Los colombianos no se mostraron como debía de ser. Perdieron tiempo no solo con Evenepoel, sino con Mas, Roglic y compañía. En las primeras rampas cuando el belga atacó no estuvieron firmes, perdieron metros.



Recuperaron después, llegaron al lote de Roglic, pero estaban del gancho, no tuvieron mucho y por eso no dieron relevos. También son perdedores, porque Remco ya les toma ventaja y los demás también.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Higuita, ciclista colombiano. Foto: Tomada del video

Miguel Ángel López cede 1 min 19 con Roglic, con Mas, que es tercero, pierde 1 min 52s, el podio se ve lejos, aunque hay terreno. Es un ciclista de fondo, que en la segunda y tercera semana va mejor, pero su arranque no es bueno, el tiempo que pierde no es el ideal.



Sergio Higuita pierde 1 min 21 s con el esloveno, con Mas, que es tercero, cede 1 min 54. No se ha visto bien y ahora tiene por delante a Jai Hyndley y a Wilco Kelderman, por lo que sus aspiraciones de pelear se minimizan.

4. Otros que pierden



Richard Carapaz llegó a esta Vuelta con el objetivo de pelearla, pero no ha sido así. Pierde en la general 2 min 56 s con Evenepoel y otro tanto con Roglic. No se ve bien, no llegó bien.



Era claro que Ineos no se la iba a jugar con un corredor que se va, que abandona las toldas y él tampoco iba a luchar por una consigna perdida, eso ya se lo vimos cuando se fue del Movistar.



Mikel Landa tampoco camina. El español fue tercero del Giro, pero no ha respondido. Dejó la lucha en manos de Gino Mader, que ha respondido y en Santiago Buitrago, pero el colombiano tampoco corrió bien, no se ha sentido como en Italia y cede 5 min 15 s.

5. Urán y Chaves, manos vacías

El EF busca no irse al descenso, pero sus ciclistas no ayudan. Rigoberto Urán y Esteban Chaves perdieron tiempo, se alejaron, están a 3 min 45 s y a 14 min 53 s, respectivamente.



Los dos colombianos no la pasan bien, no es la Vuelta de ellos, al menos hablando del resultado en la primera llegada en alto.



Es seguro que con lo que ha pasado Urán y Chaves busquen la fuga, ganar una etapa y los puntos para su grupo, pero sí se esperaba que estuvieran más arriba.



(Vuelta a España: clasificaciones tras la sexta etapa, así van los colombianos)

(

⏪Y ya son 6⃣ diferentes líderes lo que ha visto #LaVuelta22. Revive el minuto de La Roja y como Evenepoel la ha conquistado.



❤️It’s now 6 different leaders in 6 days. Check out how @EvenepoelRemco of @qst_alphavinyl took control of La Roja.@CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/HRj2EPJNlK — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel