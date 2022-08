A pesar del anuncio de Nairo Quintana de no correr la Vuelta a España, que arranca este viernes con una contrarreloj por equipos de 23 km en Utrecht (Países Bajos), Colombia tiene una buena opción de luchar por el podio.

Quintana decidió no competir, dedicarse a su defensa, luego de haber sido descalificado del Tour de Francia, pues en sus análisis de control del dopaje se le encontró la sustancia tramadol.



No se trata de un caso de dopaje, pues el tramadol no está en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje, pero sí en la de la UCI.



Al final serán siete los pedalistas del país en tomar parte en esta prueba, y entre ellos Miguel Ángel ‘Supermán’ López y Sergio Higuita se perfilan como los que tendrán esa oportunidad de ir por la clasificación general.



Y la opción está latente, pues en el lote de favoritos no figuran gigantes como Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, que están dos escalones por encima de los demás. Y el favorito es Primoz Roglic, que es una gran incógnita.



Roglic se retiró del Tour de Francia en el arranque de la última semana. Se dijo que el golpe que recibió en la jornada del pavé, en la primera semana, le afectó dos vértebras, pero su equipo, Jumbo Visma, nunca lo confirmó.

Nairo Quintana anuncia que NO correrá la Vuelta a España. @NairoQuinCo pic.twitter.com/tHlyhwnc97 — Johana Palacios (@yoapalacios) August 18, 2022



No se sabe su condición real y si esos 33 días sin competir le puedan jugar una mala pasada, pero estos ciclistas de categoría afrontan grandes retos para ganar y no para solo participar.



'Supermán', a volar

López viene de superar un problema con su equipo, que lo apartó por unos días mientras se aclaraba el tema de su vinculación a la operación Ilex en España, por tráfico de medicamentos prohibidos.



Supermán tiene experiencia, llega a la carrera con el antecedente del año pasado, cuando se retiró en la jornada 20 sin el aval de los directores deportivos, lo que acabó en un gran escándalo y con la ruptura de su contrato, que lo ligaba por dos años más a ese grupo.



Su historia acá es buena. Ha ganado tres etapas (2017, en dos ocasiones, y la del año pasado) y, además, fue tercero en la general en el 2018, superado por Chris Froome, campeón, y Vincenzo Nibali, segundo, desde ese año no está en el podio en una grande.



Es excelente escalador, siempre va a la ofensiva y luego de abandonar el pasado Giro de Italia por un problema muscular en la pierna derecha llega a la Vuelta con las ganas de sacarse el clavo.

Higuita a confirmar su gran año



Higuita ha sido el colombiano más regular del año. Cosecha cinco victorias: etapa en la Vuelta al Algarve, Vuelta a Romandía, Vuelta a Polonia, Nacional de Ruta y título en la Vuelta a Cataluña.



Para él, correr la Vuelta es especial, pues fue su primera grande en su carrera y obtuvo el triunfo en la etapa 18 del 2019.



Es buen escalador, sabe ubicarse en el lote, lucha contra los mejores y ha mejorado en el esfuerzo contrarreloj.

Sergio Higuita Foto: EFE



Buitrago es la carta del Bahrain. Hace una semana el ciclista español Mikel Landa, el líder de ese grupo, advirtió que no sentía que llegara con opciones de pelear la general, por lo que el camino se le abre al colombiano.



Trabajaron para él en la pasada Vuelta a Burgos, en la que ganó la primera etapa, fue líder, pero en el final de la carrera no respondió.



Buitrago ha ganado confianza y escalafones dentro del Bahrain, luego de su puesto 12 en el Giro de Italia y de la victoria de etapa que terminó en Lavarone.



Es un excelente escalador, un corredor de fondo, pues en ese Giro no solo buscó la victoria parcial, sino que cumplió su trabajo de gregario para ayudar a Landa a subirse al tercer cajón del podio.



El equipo EF tendrá a Rigoberto Urán y Esteban Chaves, dos corredores con experiencia y con ganas de hacer un buen papel. Urán no hizo un buen Tour, se cayó en las primeras jornadas y terminó de 23, por lo que tiene la oportunidad de recuperar las buenas sensaciones.



Hará su séptima Vuelta, competencia en la que no le ha ido bien en comparación con sus actuaciones en el Giro y en el Tour. La mejor actuación de Urán en España ha sido el séptimo puesto en la general en el 2017 y no ha ganado etapas.



Chaves ha tenido un año bueno. No es el corredor ganador de temporadas anteriores, pero le ha rendido. Fue segundo en la contrarreloj individual de los nacionales de ruta y segundo en la prueba de fondo.



En su primer año con el EF en Europa terminó de noveno en el Tour de Noruega, segundo en la subida al Mont Ventoux y séptimo en el Critérium Dauphiné.



Luego vienen Juan Sebastián Molano, que trabajará para los triunfos parciales del embalador Pascal Ackermann en el UAE Emirates, y Harold Tejada, la mano derecha de López en el Astana.

El reloj, la clave



Es claro que el recorrido montañoso favorece los intereses del ciclismo colombiano, pero también es evidente no se descubre nada que esos 30 km al reloj en el primer día de la segunda semana son el talón de Aquiles.



Lo clave será recortar y aumentar diferencias en la montaña, hay ocho llegadas en alto para eso, y minimizar pérdidas en esa crucial jornada.



Los colombianos deberán lidiar, también, con Richard Carapaz, que será el líder del Ineos, al lado de Pavel Sivakov. El ecuatoriano, todo indica, hará su última grande con el grupo británico.

Primoz Roglic. Foto: AFP



Jai Hindley, campeón del Giro de Italia, puede ser otra de las cartas del Bora de Higuita. Llega sin presión, con tiempo suficiente para haber preparado la Vuelta, después de su título en el Giro.



Joao Almeida puede ser otra carta. El portugués del UAE Emirates advirtió que no ha podido recuperar el golpe de pedal para afrontar la Vuelta, pero no hay que descartarlo.



La Vuelta es la carrera de tres semanas que más le ha dado triunfos a Colombia y ese botín puede aumentar esta vez. No será fácil, pero hay mucha opción y hay que aprovecharla.



Lisandro Rengifo

redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel