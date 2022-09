🤍 5 días para que Evenepoel confirme su liderato como mejor joven. ¡Disfruta del minuto del jersey blanco!



🤍Evenepoel is just 5 days away from officially securing the white jersey as best young rider at #LaVuelta22. Enjoy the white jersey minute!#LaVuelta22 #Plenitude pic.twitter.com/mKby2p21By