Valverde explicó por qué su equipo frenó al final de la etapa

El español Alejandro Valverde (Movistar) reveló al final de la etapa con final en el Alto de la Montaña de Cullera que "la idea inicial" del Movistar era "controlar" la carrera para él pero que ha tenido un percance en el que se ha "hecho mucho daño en el cuello".

Valverde fue octavo en la etapa a 8 segundos del ganador y es cuarto en la general a 41 segundos del nuevo líder, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).



"La idea era salir a que se fuese una fuga pequeña e intentar controlar para mí, pero he tenido una caída en la parte inicial de la carrera, tenía mucho daño en el cuello y por eso no hemos tirado tan pronto, porque quería ver primero cómo me he encontraba", explicó el campeón del mundo en 2018.



Valverde explicó el percance sufrido: "ha habido un frenazo delante, yo he podido frenar a tiempo pero, cuando estaba parado, me han dado un 'topazo' por detrás y me he quedado enganchado con la bici de un hombre del Trek, Brambilla creo que era. Me he hecho mucho daño, me ha crujido, pero luego parece que ha sido una cosa menor".



Sin embargo, el español se felicitó porque "en la parte final, el equipo ha estado muy bien".



"Había mucho viento y era muy peligroso, pero lo han sabido llevar a la perfección", valoró. Aunque ha admitido que tanto a él como a Miguel Ángel López y a Enric Mas les "habría gustado estar un poquito más adelante", cree que al final han "estado bien".



"De momento estamos ahí; estando yo ahí siempre podemos tener alguna baza más. Mañana (en la etapa de alta montaña con final en el Balcón de Alicante) no tiene nada que ver, aunque hoy haya sido muy duro por el viento", añadió Valverde.



DEPORTES

​Con Efe

