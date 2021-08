Egan y López libraron la etapa y están listos para atacar en la montaña

Fabio Jakobsen ganó la octava etapa de la Vuelta a España disputada este sábado entre Santa Pola y La Manga del Mar Menor, de 173 kilómetros, Primoz Roglic conservó el liderato, Miguel López es cuarto y Egan Bernal, sexto.

El lote de favoritos no se inquietó. Los favoritos se dedicaron a que pasara la jornada, pues afrontarán una llegada en alto bien complicada este domingo, en la que la general se debe de mover.



López y Bernal, las cartas colombianas, estuvieron protegidos por sus compañeros de equipo y quedaron listos para la dura batalla en la montaña.



Los vientos estaban en el libro de ruta, pero pocos fueron los intentos. Astana fue el elenco que propuso algo, cuando el grupo transitaba por la costa.



En busca de sacarse segundos y de dejar cortados a algunos ciclistas importantes, los Astana apuraron, pero no lograron sacar resultados importantes.



Los perjudicados fueron los de la fuga, que fueron alcanzados a 37 kilómetros de la llegada.



De ahí en adelante la carrera no se tranquilizó, al contrario, varios fueron los intentos de fuga, pero que fueron neutralizados.



Y no se pudo cuajar una escapada porque el ritmo en el grupo principal fue muy alto, la idea de acabar pronto la jornada para ir a preparar la dura jornada que viene era la pauta.



Los vientos no volvieron a aparecer y el grupo transitó en busca de la llegada masiva, que al final se presentó.



Este domingo, la novena etapa, entre Puerto Lumbreras y Alto de Velefique, de 188 kilómetros, con cuatro premios de montaña, el último de ellos en la meta y de categoría especial.



