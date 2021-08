Egan y López, ya están dentro de los 10 mejores de la Vuelta a España

Rein Taaramae ganó la tercera etapa de la Vuelta a España, disputada este lunes entre Santo Domingo de Silos y Picón Blanco, de 202 kilómetros, primera llegada en alto de la competencia, en la que el estonio es nuevo líder y los colombianos Egan Bernal y Miguel López se vieron beneficiados porque no perdieron tiempo.

Tobias Bayer, Julen Amézqueta, Antonio Jesús Soto, Rein Taaramäe, Joe Dombrowski, Lilian Calmejane, Jetse Bol y Kenny Elissonde tuvieron la oportunidad de irse al frente.



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: clasificaciones, así van los colombianos)



Jumbo Visma se puso al frente en busca de que la diferencia no fuera muy alta.



Sin embargo, los corredores del líder, Primoz Roglic, levantaron el pie y la diferencia ya está en 8 minutos 07 segundos.



La carrera no cambia. A 57 km de la meta los fugados llevan 8 min 51 s sobre el lote del líder. Bahrain comenzó a echar una mano en cuando a la persecución de habla.



Sin embargo, la renta no bajó, se mantuvo, porque atrás poco los interesó perseguir.



A 22 km de la llegada, la diferencia era de 6 min 24 s, buena distancia para decir que la victoria de etapa y el liderato de la Vuelta estaban en la fuga.



La diferencia bajó a 4 min 14 s, a 15 km de la meta. El grupo, claramente, aceleró en esta parte final. En la fuga se presentaron os primeros ataques, el primero fue Calmejane.



El puntero comenzó la subida final con renta de 19 segundos sobre sus perseguidores y 3 min 45 s sobre el lote, en el que el paso era fuerte.



Ineos puso paso, al igual que Movistar. En el lote principal los intereses era entrar en los primeros puestos en una carretera estrecha.



Dombrowski, Taaramäe y Elissonde son los punteros. A 3,9 km de la meta llevaban 2 min 43 sobre el lote, que iba rápido.



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: más corredores salen del llavero en la dura montaña)



Roglic se quedó sin compañeros. Taaramae se fue en la punta. El estonio iba por el liderato. Eso pasaba a 2,2 km a la meta.



Carapaz cedió terreno a 2 km de la meta. Sufrió el ecuatoriano. Taaramae ganó la etapa, pero la lucha seguía atrás en el grupo. El ecuatoriano fue sancionado con 20 segundos y en la general quedó a 2 min 15 s.



Mas entró de primero en el lote, sacó pocos segundos, pero el único que cedió fue Carapaz, el resto, llegó al lado de Roglic.

Más noticias

(Selección Colombia: los árbitros para fechas de eliminatoria)



(Diego Maradona: duro comunicado de sus hijas contra exabogado)



(Egan, nuevo líder de los jóvenes en la Vuelta a España)



Deportes