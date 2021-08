Egan y López salvan un peligroso día en la Vuelta a España 2021

Jasper Philipsen se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a España disputada este domingo entre Caleruega y Burgos, sobre 166 kilómetros, en la que Primoz Roglic conservó el liderato y Egan Bernal y Miguel López no perdieron tiempo.

El día pasó pensando en los fuertes vientos que se pudieron presentar durante la fracción. El calor fuerte fue otro de los ítems que desgastó.



Las caídas se presentaron, pero sin consecuencias delicadas para los aspirantes al título final de la competencia.



En los primeros kilómetros fructificó el intento de Diego Rubio, Sergio Martín y de Xabier Azparren, quienes llevan una diferencia de un minuto 47 segundos sobre el grupo grande.



No hubo muchas novedades durante la jornada. Cada uno de los ciclistas optó por estar tranquilo y solo se aceleró en los últimos 40 kilómetros.



Groupama fue el primer equipo que se puso serio y comenzó a tirar del grupo. Su gran interés era llevar a su líder, Arnaud Demare, en busca de la victoria parcial.



Sin embargo, no era el único candidato al triunfo, Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen y el colombiano Juan Sebastián Molano estaban en la baraja.



A 20 km de la meta se terminó la fuga y Astana comenzó a acelerar en el grupo principal.



La lucha por la camiseta verde se sintií y Jakobsen fue el ganador en el embalaje

bonificado, a 15 kilómetros de la llegada.



Se presentó una fuerte caída a 4 km del final, pero los colombianos salieron ilesos.



Este lunes se disputa la tercera jornada, primera llegada en alto, entre Domingo de Silos y Picón Blanco, de 202,8 kilómetros.



La meta será en premio de montaña de 7,6 km de subida, rampas promedio del 8,5 de inclinación y se encuentran hasta del 18 por ciento.

