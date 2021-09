López y Egan salvan un día de dura batalla en la media montaña

Magnus Cort Nielsen se impuso en la etapa 19 de la Vuelta a España disputada entre Tapia y Monforte de Lemos, de 191 kilómetros, en la que Primoz Roglic sigue de líder y Miguel López es tercero y Egan Bernal, quinto.

Desde la salida se han presentaron ataques en el lote en busca de la fuga, en una jornada propicio para eso.



Le puede interesar: (Nairo, gran protagonista de la Classic Grand Besançon Doubs)



Luego de intentos se ha consolidado un gran grupo en la punta de la competencia y que está ntegrado por: Mikael Cherel y y Damien Touzé (AG2R), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Mark Padun (Bahrain Victorious), Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), Pelayo Sánchez y Ander Okamika (Burgos-BH), Julen Amézqueta, Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA), Eddy Finé (Cofidis), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Lawson Craddock, Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Aritz Bagües y Antonio Jesús Soto (Euskaltel-Euskadi) Arnaud Démare, Anthony Roux (Groupama-FDJ), Andreas Kron (Lotto Soudal), Robert Stannard (Team BikeEchange), Nico Denz (Team DSM), Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Rui Oliveira y Jan Polanc (UAE Team Emirates).



Mikaël Cherel fue el rey de la montaña, pasó de primero en el alto inicial, pero no era peligro para esa clasificación. Que es comandada por Michael Storer.



La diferencia entre los escapados y el lote líder no superó los tres minutos, lo que era fácil decir que el grupo no les dio el permiso de tomar más ventaja.



Durante la fracción se comunicó el abandono del ciclista colombiano Sergio Luis Henao, quien no se pudo recuperar de la caída en la que estuvo el miércoles pasado.



Luego, 11 fueron los pedalistas que se mantuvieron en la punta, pero la diferencia a medida de que se recorría el trazado se redujo.



La lucha en el grupo de adelante por la victoria comenzó a presentarse en los últimos 30 km, la ayuda entre ellos se acabó y cada uno buscó lo suyo.



DSM se encargó de la persecución en el grupo grande. Buscaba que la fuga se acabara para que llegara el embalaje.



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: clasificaciones, luego de la etapa 19)



A 11 km de la meta la cacería era inminente, pero en los últimos cinco kilómetros el grupo se durmió, levantó el pie y dejó que los punteros definieran la victoria.



Este sábado, etapa de media montaña, entre Sanxenxo y Mos, de 202,2 km.



Será una jornada complicada, con tres pasos montañosos y que puede definir muchas cosas.



Le puede interesar: (Así serán las últimas dos etapas)



Deportes