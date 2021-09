Egan, ataque por el podio, Roglic está imparable en la Vuelta a España

Primoz Roglic se impuso en la etapa 17 de la Vuelta a España disputada este miércoles entre Unquera y Lagos de Covadonga, de 185 kilómetros, en la que volvió al liderato, mientras que Egan Bernal explotó la etapa a 61 km de la meta y Miguel López mantiene ilusiones de podio.

La etapa, como se esperaba, fue clave para que la carrera despertara. Los favoritos al título de la competencia se sacudieron y el mismo terreno fue efectivo para que se presentaran diferencias.



El comienzo no fue fácil. El ritmo endemoniado se apoderó del pelotón, que no dejó salir a nadie. Durante los primeros 85 kilómetros se presentaron intentos de fuga, pero ninguna fructificó.



Solo, a 100 km de la llegada, los escapados tuvieron permiso del lote principal, y entre ellos se fueron los colombianos Sergio Henao y Diego Camargo, acompañados por 14 ciclistas más.



Mikel Landa era uno de los escapados, una fuga que cogió cada vez mucha más diferencia, pues había corredores muy fuertes, con Fabio Aru, Michael Storer, Mikel Nieve, David de la Cruz, Matteo Trentin, entre otros.



A 61 kilómetros de meta, Egan atacó y solo le siguió el paso Roglic. Atrás, Movistar, con Miguel López, trataba de reaccionar, y el líder, Christian Eiking, perdió el paso.



Bernal llevaba el paso al frente, Roglic no pasaba a darle relevos, mientras que López prefirió esperar al grupo. El esloveno, a 57 km de la meta, ya era líder parcial de la Vuelta.



Bernal y Roglic pasaron el premio de montaña de primera categoría, se lanzaron en la bajada. Bernal casi se sale de la carretera. El piso estaba mojado y era mucho más peligroso.



A 50 km de la meta, la diferencia sobre el lote grande era de un minuto. Roglic siempre fue a rueda, no tenía por qué ir adelante. El que debía hacer todo el esfuerzo era el colombiano.



Antes de comenzar la subida final, Roglic le dio una mano a Bernal, pasó al frente, mientras que el lote perdía a esa altura de la prueba 1 min 40 s.



Importante lo que hace Egan este miércoles en la competencia, porque ve cerca el podio al final, aunque el mejor negocio lo hace el líder del Jumbo Visma, quien regresó al liderato de la Vuelta.



López fue alcanzado, saltó Mas a 5 km de la meta. Roglic, muy sólido, ya a 3,6 km de la llegada distanciaba a Egan por 1 min 11 s.



En la parte más difícil de la etapa, de la subida final, Bernal cedió un poco, Roglic se vio más fuerte, la diferencia era de 1 min 37 s.



Roglic ganó la etapa, es nuevo líder; López es tercero y Bernal subió al sexto puesto.



Este jueves, otra llegada en alto, con la jornada entre Salas y el Alto del Gamoniteiro, de 162 km, con cuatro premios de montaña, el último de categoría especial en la llegada.



