Egan y López libran etapa montañosa en la Vuelta a España

Rafal Majka se impuso en la etapa 15 de la Vuelta a España, disputada este domingo entre Navalmoral de la Mata y El Barraco, de 197 kilómetros, en la que Christian Eiking sigue de líder y Miguel Ángel López y Egan Bernal conservaron sus posiciones.

Era una etapa de montaña, pero que no terminó en alto. Tuvo cuatro pasos montañosos, uno de tercera, otro de segunda y dos de primera categoría.

La subida de tercera categoría estaba ubicada a cinco kilómetros de la meta.



Fabio Aru y Rafal Majka se lanzaron en busca de la fuga y lo consiguieron. Ambos ciclistas negociaron las primeras rampas y consiguieron el objetivo de abrir hueco.



Aru y Majka son pedalistas experimentados, con muchos kilómetros y que saben cómo es afrontar una fuga de este estilo.



Majka es el puntero y lo persigue un lote en el que están: Stven Kruijswijk, Geofrey Bouchard, Gorka Izagirre, Carlos Verona, Thymen Arensman, Aru y Juan López, que tienen una diferencia de 2 min 20s. El grupo principal viene a 2 min 36 s.

El polaco de 31 años y en su octava Vuelta fue puntero, no se vio perjudicado por nada, pues atrás el grupo iba muy tranquilo.



Lo persiguió un lote en el que iban Stven Kruijswijk, Geofrey Bouchard, Gorka Izagirre, Carlos Verona, Thymen Arensman, Aru y Juan López, que llegaron a tener una diferencia de 2 min 20s.



Majka se vio amenazado por Kruijswijk, quien se lanzó del grupo perseguidor y logró sacar ventaja.



El ciclista del UAE Emirates pedaleó con lo que tenía en la última parte. A 17 km de la meta tenía el triunfo en el bolsillo.



A 6 km de la meta, cuando Majka ya afrontaba el último ascenso del día, se movieron atrás, David de la Cruz saltó del grupo, pero eso no inquietó a los favoritos al título.



Adam Yates atacó en el final y sacó algunos segundos en la meta, pero no hubo ataques entre los primeros de la general.



Este lunes hay descanso y la carrera se reanudará el martes con el tramo entre Laredo y Santa Cruz de Bezana, de 18 0 km.



