'Supermán' López voló en la etapa 14 de la Vuelta a España 2021

Romain Bardet ganó la etapa 14 de la Vuelta a España, que se disputó entre Don Benito y Pico Villuercas, de 165 kilómetros, en la que Christian Eiking sigue de líder y Miguel Ángel López se acercó en la general.

La carrera tenía puertos en el km 86, de tercera categoría, en el 97 y en la meta, ambos de primera categoría.



Desde el primer instante de la largada se presentaron intentos de escapada, pero el lote no dejó, en principio, que se fueran ciclistas al frente.



En el kilómetro 10 ya hubo un grupo consolidado, integrado por: Clément Champoussin, Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Dani Navarro (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA), Jesús Herrada (Cofidis), Jens Keukeleire (EF Education Nippo), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Arnaud Démare, Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Andrey Zeits (Team BikeExchange), Romain Bardet (Team DSM), Dylan Sunderland (Team Qhubeka NextHash) y Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).



La renta subió como la espuma y sobrepasó los 11 minutos. Cada vez que la montaña se insinuó, pues los nervios en el grupo eran mayores.



Adelante, comenzaron los ataques en busca del triunfo parcial. Ninguno era peligros para la clasificación general.



La última subida definía muchas cosas y a 29 km de la meta, la renta de los escalados fue de 11 min 53 s.



A esa altura de la etapa los punteros eran: Prodhomme, Navarro, Vanmarcke y Holmes.



El puntero, Prodhomme, comenzó a subir el ascenso final con diferencia de 54 s sobre los que persiguen y 13 min 57 s sobre el lote líder.



A 9,6 km de la llegada, Prodhomme seguía en la punta, con 51 s sobre los que le siguen y 14 min 16 s al grupo principal, comandado por el Jumbo Visma.



La pelea por la victoria de la etapa estuvo buena. Bardet fue el que sacó la mejor ventaja. El francés no solo buscó el triunfo, sino que iba por el lidrato de la montaña.



El francés se impuso en la jornada, pero faltaba la lucha en el grupo. Guillaume Martin atacaó atrás, era segundo en la general.



Jumbo Visma comandó el grupo, pero a 4 km de la meta los movimientos no eran fuertes. El líder Christian Eiking cerraba el grupo.



A 3 km de la meta atacó López, que hizo la diferencia. Nadie lo marcó.



López entró a la meta por delante de los demás favoritos, ganpó tiempo y se acerca en la general.



Roglic atacó, llegó con Bernal, Jack Haig.



Los favoritos no se hivieron diferencias.



Este domingo, más montaña, Navalmoral de la Mata y El Barraco, de 197 km, con cuatro pasos de montaña.



