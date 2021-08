Egan, López y Roglic: revolcón en la general de la Vuelta a España 2021

Michael Storer se impuso en la décima etapa de la Vuelta a España, en la que Primoz Roglic cedió el liderato a Christian Eiking, y los colombianos Miguel López y Egan Bernal también perdieron sus lugares de privilegio en la general, luego de la jornada entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria, de 189 kilómetros.



(Le recomendamos: Mikel Landa sacó la mano en la Vuelta a España 2021)

Desde el arranque se plantearon fugas, pero el lote principal no dejó, en los primeros kilómetros, que se presentara.



Claro, luego de tantos intentos se cumplió todo y se presentó la escapada, grande y poderosa, con 32 ciclistas: Bouchard, Calmejane, Champoussin, De Tier, Aranburu, L. L. Sánchez, Benedetti, Schachmann, Lastra, Amézqueta, Jesús Herrada, Vansevenant, Bagioli, Azparren, Diego Camargo, Craddock, Keukeleire , Cort, Le Gac, Van Baarle, Narváez, Eiking, Vermeersch, Howson, Schultz, Arensman, Storer, Tusveld, Elissonde, Oliveira y Trentin.



(También: Vuelta a España 2021: así van las clasificaciones, luego de la etapa 10)



El mejor clasificado de los escapados era Christian Eiking, quien estaba a 9 min 10 s de Roglic. Renta de 6 min 50 s sobre el lote principal.



A 52 km de la meta, Eiking es líder; ya la diferencia es de 9 min 23 s. Mientras adelante había colaboración; atrás, el Jumbo Visma mandaba en el grupo, pero el ritmo era muy calmado.



(Le puede interesar: Eliminatorias: colombianos de la Liga Premier no serían prestados)



Jesús Herrada, Alex Aranburu, Floris De Tier y Matteo Trentin saltaron el grupo y se fueron en busca de la victoria parcial. La diferencia no fue mucha, pero trabajaron para que la renta fuera suficiente.



La diferencia, a 23 km de la meta, era abismal: punteros tuvieron 13 min 27 s sobre el grupo de Roglic.



El esloveno se vio en desventaja y a 17 km de la meta, en un ascenso, atacó. Bernal trató de cerrar el hueco.



Mas, López, Haig y Kuss tomaron paso y trataron de llegarle a Roglic, que se cayó al entrar en una curva.



(Además: Selección Colombia: así está la base de Rueda para la convocatoria)



Storer ajustó su segundo triunfo en la Vuelta. Mientras, atrás Mas, López y Roglic, tras la caída del esloveno, se juntaron. El perjudicado fue Bernal.

Roglic perdió el liderato y Egan cedió 37 s con el lote del exlíder.



La general quedó muy seleccionada. López, ahora, es quinto, pero mantiene diferencias con Roglic, pero Egan sí cedió tiempo con ellos, es séptimo a 4 min 46 del nuevo líder, pero del esloveno quedó a 2 min 08 s.



Este miércoles, etapa entre Antequera y Valdepeñas de Jaén de 136,6 km.



(‘Roglic nos sorprendió a todos’: López)



Deportes