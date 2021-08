Primoz Roglic, intratable: ganó la etapa 11 de la Vuelta; López, tercero

En el remate de la etapa, Primoz Roglic pasó de largo y ganó la etapa 11 de la Vuelta a España, en la que les metió algunos segundos a los demás candidatos al título.

A pesar de que el trazado era similar al del martes y a que se esperaban ataques, la undécima etapa de la Vuelta a España no trajo ningún cambio significativo en la clasificación general, en la que se mantiene como líder Odd Christian Eiking (Intermarche).



Miguel Ángel López llegó de tercero en la etapa, a 5 segundos de Roglic, y Egan Bernal fue noveno, a 11 segundos.



La etapa comenzó con varios intentos de fuga que no prosperaron, hasta que un grupo de cinco corredores (Jonathan Lastra, Joan Bou, Magnus Cort-Nielsen, Harm Vanhoucke y Edward Planckaert) lograron, por fin, consolidar una escapada.



Sin embargo, no logró sacar grandes diferencias. El equipo Jumbo-Visma, que el martes perdió la camiseta roja de líder que traía Primoz Roglic en otra fuga, impuso un ritmo alto pensando en el puerto de segunda categoría que había a menos de 10 kilómetros de la meta.



La carrera se mantuvo en esa tónica hasta que comenzó el ascenso al Puerto de Locubin, de segunda categoría, en el que los fugados perdieron la ventaja y solo Cort-Nielsen se mantuvo en fuga, mientras el Jumbo-Visma ponía el paso inicialmente, aunque después Movistar pasó al frente.



El danés ganó el premio de montaña, pero su ventaja era exigua, apenas de 15 segundos de un lote en el que Damiano Caruso y David de la Cruz arañaron algunos puntos para la clasificación de la montaña.



A 300 metros del final, Cort-Nielsen no pudo más y la etapa se definió en un mano a mano entre Mas y Roglic, que terminó a favor del esloveno. López llegó muy cerca.



