Vuelta a España 2021: en vivo, minuto a minuto de la tercera etapa

La Vuelta a España tiene este lunes una jornada importante, la primera con final en alto, entre Santo Domingo de Silos y Picón Blanco, de 202 kilómetros, ideal para que los escaladores lancen sus ataques.

Es una jornada importante, no definitiva para la general. Y desde el comienzo la etapa comenzó a moverse, con intentos de escapadas.



Tobias Bayer, Julen Amézqueta, Antonio Jesús Soto, Rein Taaramäe, Joe Dombrowski, Lilian Calmejane, Jetse Bol y Kenny Elissonde tuvieron la oportunidad de irse al frente.



En el grupo, los corredores del Jumbo Visma se puso al frente en busca de que la diferencia no fuera muy alta.



Sin embargo, los corredores del líder, Primoz Roglic, levantaron el pie y la diferencia ya está en 8 minutos 07 segundos.



La carrera no cambia. A 57 km de la meta los fugados llevan 8 min 51 s sobre el lote del líder.



Bahrain toma las riedas del grupo. Los compañeros de Mikel Landan tratan de apurar el paso.