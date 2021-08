Vuelta a España: ¿por qué no hay ataques, es aburrida y monótona?

Romain Bardet ganó la etapa 14 de la Vuelta a España, que se disputó entre Don Benito y Pico Villuercas, de 165 kilómetros, en la que Christian Eiking sigue de líder y Miguel Ángel López se acercó en la general.

Era una etapa ideal para los ataques, para sacar diferencias, pero eso no se vio, solo López lo intentó a solo tres kilómetros de la llegada.



Le puede interesar: (Egan no pierde la fe y advierte que mejora su forma)



No hubo batalla, la lucha por la general se aplaza cada día y Primoz Roglic va en coche, pues la forma de correr de sus rivales así lo dice. No lo atacan y cada vez el esloveno va chuleando cada etapa y se acerca a su tercera corona.



Pero todo tiene un sentido. Que no se ataque no es por falta de oportunidades, ni de ganas, el tema es que la Vuelta a España está ubicada al final del calendario, de las tres es la última grande del año y ya los corredores a esta altura no tienen las mismas fuerzas.



No es lo mismo que un ciclista afronte una competencia en el arranque del año o a mitad de temporada que al final, como la Vuelta. Las fuerzas están diezmadas y por eso es una competencia por eliminación en la que los grandes ataques se aplazan cada día.



A esta altura de la carrera los grandes favoritos deben guardar lo que tienen en el tanque de reserva para el final, para la última semana que será dura, con tres etapas con llegada en alto y la contrarreloj de 33 kilómetros el día final.



Le puede interesar: (Ineos anuncia una gran baja en la Vuelta a España 2021)



A esta altura todo hace mella en el estado físico. Los pedalistas se quejan del cansancio, del calor, del viento de cara y todos esos factores inciden en que la prueba se haga monótona y con falta de emoción, pero es normal.

Facebook Twitter Linkedin

Vuelta a España. Foto: EFE



Varios de los hombres importantes en la general ya acumulan una prueba grande hecha a tope, en la que buscaron el título, lo pelearon.



Roglic, el gran favorito de la Vuelta, tiene a hoy 6.483 kilómetros en competencia, Enric Mas lleva 10.774, Miguel Ángel López ha competido durante 8.416.



El esloveno solo compitió durante ocho etapas en el Tour, se bajó por el accidente y no ha tenido objetivos muchos más importantes que ganar el oro en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos, por eso se ve mucho más fuerte.



Mas peleó el Tour, terminó de sexto, y eso pasa factura. ‘Supermán’ no hizo el Tour de Francia a fondo y por eso se ve con más opciones de luchar en la Vuelta.



Jack Haig, que es uno de los que a menudo no pelea clasificaciones generales, cuenta con 7.963 kilómetros, mientras que Egan Bernal lleva 9.489 kilómetros de carrera y tiene el título del Giro de Italia en sus cuentas.



Los ciclistas que pelean la carrera no están en su mejor nivel, están terminando su año competitivo y ajustan sus fuerzas para terminar lo mejor posible la Vuelta. Hay miedo de atacar y 'morir' en el intento.



Y eso lo confirma el mismo Egan. "Todo el mundo, o al menos yo, tiene un poco de miedo a atacar y luego reventar. Hay que tener calma y calcular el esfuerzo", señaló.



El ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 volvió a recordar que todo depende de las fuerzas que tenga cada uno.



Seguro que en la semana final habrá alguna batalla, pero no serán las mismas etapas espectaculares del Giro ni del Tour, pues las fuerzas no son las mismas. Por ese mismo punto es que son pocos los llamados a pelear por el título de la Vuelta a España, que paga el precio de ser la última carrera grande del año.

🇫🇷 Étape 14 | #LaVuelta21@romainbardet a obtenu une victoire spectaculaire au sommet de l’ascension inédite de Pico Villuercas et il s’empare également du maillot à pois. @Oddeiking s’accroche à La Roja.



⬇️Profitez du meilleur de l'étape avec ce résumé⬇️ pic.twitter.com/JJRr08SVUE — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2021



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: clasificaciones, luego de la etapa 14)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel