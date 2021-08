Vuelta a España 2021: cinco conclusiones de la primera llegada en alto

A la luz de los resultados parece poco lo que dejó la primera llegada en alto de la Vuelta a España, etapa disputada este lunes entre Santo Domingo de Silos y Picón Blanco, de 202 kilómetros, con victoria de Rein Taaramae, el liderato del corredor estonio, pero la verdad es que hay cosas claras.

1. Roglic, muy sólido. El actual campeón de la Vuelta a España parece ser el que mejor está del lote de ciclistas que subsiste en la carrera. El Picón Blanco era una subida propicia para que perdiera tiempo, pero se mantuvo, confirmando su calidad.



Si bien no se presentaron ataques, Roglic subió con los escaladores que pensaban sacarle tiempo, pero el líder del Jumbo Visma se benefició del fuerte paso que se impuso en el ascenso de 7,8 km, resistió el ritmo, no se quedó y no pagó caro su esfuerzo.



Roglic sale victorioso de la jornada, le sirvió que hubo fuga y que no hubo batalla en el grupo principal. Se dedicó a seguirles el paso a los Miguel López, Enric Mas, Egan Bernal y demás, quienes en el papel deberían de haber un esfuerzo más para tratar de sacarle diferencia, pero eso no pasó.



Redondo fue el día para él, no solo no perdió tiempo, sino que se quitó hombres de encima y sin atacar, tras la pérdida de tiempo de Ríchard Carapaz, Romain Bardet, Aleksandr Vlasov y Hugh Carthty. Además, se quitó el peso de manejar la carrera al ceder el liderato a Taamarae.



2. López se ve bien. Picón Blanco para el colombiano es un buen recuerdo. Ganó en el 2018 en la Vuelta a Burgos, pero esta vez la consigna era saber cómo se respondía en el ascenso, saber en qué forma se está y no perder tiempo.



Se nota que está bien, que físicamente se encuentra en las mejores condiciones, al igual que su compañero, Mas. El boyacense no cedió terreno, se vio adelante y se fue para el hotel ganando posiciones en la general, ya es sexto, y con buenas sensaciones. Ganó nueve casillas en la general, pues paso del puesto 15 al sexto.



Como los demás escaladores, probó piernas y también se beneficia de la pérdida de tiempo de otros fuertes rivales.



3. Egan, un respiro. Era una gran incógnita esté primer encuentro con la alta montaña con Egan Bernal. Y el líder del equipo Ineos respondió. Ya había dado cuenta el DT, Dario Cioni, en EL TIEMPO, que el colombiano no llegaba en forma y que esperaba que a final de la primera semana cogiera el ritmo, pero hacia la meta del lunes despejó dudas.



Nunca perdió la rueda de sus rivales, pedaleó al lado de Roglic y aunque no lanzó un ataque, pues verlo aguantando el paso y en las primeras posiciones del grupo es alentador, decir que va encontrando la forma ideal para pelear por el título.



Bernal subió adelante, con los mejores, incluso, Adam Yates, su compañero, en los últimos kilómetros, trató de irse y eso aumentó el ritmo en el grupo, pero Bernal se mantuvo cerca de los mejores, está mejor de lo esperado.

Egan Bernal. Foto: EFE

El tema del covid-19, noticia que confirmó luego de ganar el Giro de Italia, pues por lo visto no ha dejado secuelas, aunque hay que decir que fue el primer gran examen de la competencia.



Con Yates y Carapaz cediendo tiempo, Bernal surge, como lo dijo Cioni, como el capitán de la escuadra, es noveno en la general y el mejor joven de la prueba.



4. Ceden terreno. En la meta quedaron las ilusiones de luchar por el título de la competencia del ecuatoriano Ríchard Carapaz.



Ya en la general, el corredor del Ineos quedó a 2 min 15 s del esloveno, con menos segundos sobre los demás favoritos como Miguel Ángel López, Enric Mas y el mismo Egan Bernal.



Queda claro que su trabajo de acá en adelante será ayudarle a Bernal a pelear por la victoria de la general. Perdió un minuto en la llegada con el lote gordo y, adem,ás, le metieron 20 segundos de sanción por avituallamiento en zona prohibida.



El ruso Alekasandr Vlasov tampoco pudo seguir el paso del fuerte lote. El corredor del Astana se quedó, no aguantó el ritmo del grupo líder y perdió 29 segundos, en la general ya está a 43 s de Roglic.



Romain Bardet tampoco pudo, llegó con Vlasov y en la general, con respecto a Primoz Roglic, cede 46 segundos.



Hugh Carthy siguió en la tónica, perdió segundos. Dejó en la meta 21 más con el lote grande de favoritos y en la general ya está a 1 min 32 s de Roglic.



5. General depurada. Un puerto de montaña duro como el Picón Blanco y en la tercera etapa de la carrera, pues era ideal para depurar la general y eso pasó, tras la jornada.



Ya se ve claro que Roglic es el más fuerte y que le darán lucha Bernal, Mas, López, Landa y Vlasov, aunque haya perdido segundos.

Primoz Roglic. Foto: EFE

Y de acá en adelante estos serán los nombres sobre los cuales se centrará la atención de la pelea por el título y la general de la Vuelta. Taaramae conservará por unos días el liderato, pero pronto volverá a otras manos.

🇪🇸 Etapa 3 | #LaVuelta21



El estonio Rein Taaramäe tocó la gloria en Picón Blanco al ser el más fuerte de los escapados para anotarse su segunda victoria en La Vuelta diez años después, además de situarse como nuevo líder de la carrera.



⬇️Disfruta del mejor resumen de la etapa⬇️ pic.twitter.com/x4iC9Jh3oA — La Vuelta (@lavuelta) August 16, 2021

