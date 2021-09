Vuelta a España 2021: así fue la fuerte caída del líder y de Vlasov

🏁 Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta21



💥 @Oddeiking, al suelo con el piso mojado en el descenso de Collada Llomena



❤️The leader goes down in the descent, some crashes in the bunch👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/Tg0iAwtLBa