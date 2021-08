Egan ganó tiempo en la llegada y está listo para la montaña

Florian Sénéchal se impuso en la etapa 13 de la Vuelta a España entre Belmez y Villanueva de la Serena, de 203 kilómetros, en la que Christian Eiking conservó el liderato y los colombianos Miguel López y Egan Bernal quedaron listos para la dura jornada del sábado.

Como es tradicional en una jornada larga, con mucho calor y con intenciones de victoria de los ciclistas, la fuga fue un tema del día.



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: así van las clasificaciones, luego de la etapa 12)



No fue fácil que se presentara. El lote principal no dejó que en los primeros kilómetros se presentara la escapada, aunque sí hubo varios intentos.



Al final, Diego Rubio (Burgos-BH), Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) y Álvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA) lograron sacar diferencias y se fueron en la punta.



La jornada no tuvo mayores incidencias. Los punteros sacaron diferencia, pero el lote no les dio largas. Tuvieron más de dos minutos de renta, pero a falta de 100 kilómetros para la llegada bajó a un minuto 30 segundos.



Hubo un intento de abanicos a 55 km de la meta, el lote se partió en cuatro partes, pero los corredores que alimentaron esa ilusión levantaron el pie del acelerador.



La fuga se acabó a 25 kilómetros de la llegada y el lote tomó las cosas con mucha más tranquilidad.



Dos retiros se presentaron antes de la jornada: abandonaron Maximilian Schachmann y Omar Fraile, por problemas físicos.



En el final, Fabio Jakobsen pinchó a 1,3 km de la meta, pero su compañero Florian Sénéchal se llevó el triunfo.



Egan picó segundos a los demás favoritos.



Este sábado, Don Benito y Pico Villuercas, de 165,7 kilómetros, con final en alto.



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: dos bajas importantes sufre el lote)



Deportes