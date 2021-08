Enric Mas, feliz por el triunfo de Jakobsen

El español Enric Mas (Movistar) se mostró este martes feliz por el triunfo de su excompañero Fabio Jakobsen en la meta de Molina de Aragón (Guadalajara) después de los malos momentos sufridos por el sprinter neerlandés tras la terrible caída del año pasado en el Tour de Polonia.



"Después de haber sido compañero de equipo de Jakobsen y saber cómo es como persona, si de por sí siempre es agradable que gane alguien como él, sabiendo todo lo que ha pasado, lo es más aún tras haber compartido no solo pelotón, sino equipo con él", dijo en meta el ciclista balear.



Por lo demás, para Mas, a pesar de la 'volata' final, ha sido "un día realmente complicado" para el pelotón.



Fabio Jakobsen. Foto: AFP

"A veces desde la tele no se ven los nervios, pero toda la etapa hemos tenido tensión, y los últimos 60-70 kilómetros han sido rápidos y difíciles", comentó. En cuanto a los 3 segundos que sacó el lunes en Picón Blanco al resto de favoritos, cree que "pueden ser muchos o pocos en función de lo que pase en el futuro" pero no sabe si le "servirán de algo".



Aunque tiene claro que: "lo importante y con lo que me quedo es que estuvimos adelante tres del equipo y que quedamos muy contentos con la actuación".

Mas aseguró que se encuentra "bien", que ha "descansado" entre el Tour de Francia y la Vuelta a España, que espera "no acusar el cansancio que pueda quedar del Tour" y que tuvo "buenas sensaciones" en la subida el lunes en la exigente subida a Picón Blanco.



"Veremos cómo se desarrolla la carrera, pero para el equipo tenernos a tres de nosotros ahí arriba - Más, Miguel Ángel López y Alejandro Valverde- es súper bueno".



EFE

