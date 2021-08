Vuelta a España 2021: en vivo, minuto a minuto etapa 9

Este domingo se lleva a cabo una etapa clave en la Vuelta a España, con llegada en alto, entre Puerto-Lumbreras y el Alto de Velefique, de 188 kilómetros.

La jornada tiene cuatro pasos montañosos, el final en meta de categoría especial, en el que se esperan ataques entre los favoritos de la general.



Una fracción ideal para meter hombres en la fuga en busca de un triunfo parcial importante, pro no fue fácil.



Al final, se consolidó la escapada con Damiano Caruso (Bahrain), Olivier Le Gac y Rudy Molard (Groupama), Robert Stannard (BikeExchange), Romain Bardet y Martijn Tusveld (DSM), Kenny Elissonde (Trek), Rafal Majka (UAE), Lilian Calmejane (AG2R), Ángel Madrazo (Burgos) y Julen Amézqueta (Caja Rural).



Debido al terreno difícil, a las constantes subidas, pues ese grupo de adelante no estuvo compacto y varios elementos probaron desde lejos.



Uno de ellos fue Caruso, segundo en el Giro de Italia de este año, quien logró zafarse e irse en la punta.



Cerca de coronar el Alto Collado Venta Luisa, el italiano va solo y con una diferencia de 1 min 16 s sobre un pequeño grupo en el que viajan Majka, Bardet, Amézquita.



En el grupo principal del líder, Primoz Roglic, hay tranquilidad por el momento y transita con una diferencia del puntero de 1 min 57 s.



Caruso aumenta su distancia. Les lleva 2 min 07 s al lote que persigue y 3:26 al grupo de Roglic. A 34 km de la meta.



Últimos 10 km, Caruso va por el triunfo, es el puntero, lleva 3:32 sobre el lote de Bardet y 5:04 al lote líder.



En la subida final, Ineos es el que manda en el lote, pone paso.



Landa pierde el paso del grupo líder. Bernal tiene cuatyro gregharios, Roglic solo dos, mientras que López y Mas van traquilos.



Yates sale del grupo y lo sigue López, se le pega Kuss.



Y ahora Roglic trata de cerrar el hueco, sale Mas con él, pero Bernal no aguanta el paso.



Roglic les llega a López y a Yates.



Bernal llega al grupo del esloveno. Carapaz va a llegar a ese lote.



Otra vez Yates, lo siguen Bernal, López, Mas y Roglic, que se queda solo. Caruso va por el triunfo de etapa.



Ataca Carapaz. López lleva el lote líder. Cierran el hueco.



Yates vuelve a atacar y se fue. López va por él. Roglic se les pega, al igual que Mas. El británico está en la general a 1 min 22 s del esloveno. Bernal les llega.



Mas ataca, Roglic lo siguen, al igual que Yates. López y Bernal vienen atrás.



Caruso va por el triunfo. Faltan 3,5 km para la meta.