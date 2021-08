Egan, López o Roglic: el lote señala al principal enemigo de la Vuelta

No es Primoz Roglic, tampoco Enric Más, Miguel López ni mucho menos Egan Bernal, el lote de ciclistas coinciden en que otro de los enemigos es el fuerte calor que hace en la prueba.

El neerlandés Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), camiseta verde por puntos de la Vuelta, destacó tras la duodécima etapa con meta en Córdoba que "la mayor pelea de la jornada ha sido contra el calor".



Le puede interesar: (Egan Bernal relató el momento de la caída en la etapa 12)



"No hay un día fácil para un velocista en la Vuelta. Creo que los días más fáciles son las etapas de embalaje, pero luego el final es nervioso. Eso es parte de la carrera, pero estoy feliz de haber llegado a la meta", señaló el corredor neerlandés, autor de dos victorias de etapa.



En vísperas de otra etapa con presumible desenlace al embalaje, Jakobsen avisa del principal enemigo que puede tener el pelotón: el calor.



"Veremos mañana, pero creo que la pelea más grande ha sido contra el calor. A veces hacía 40 grados. Hay que beber mucho, veremos lo que queda mañana en las piernas".



Bernal también se refirió al tema, tras la jornada de 175 kilómetros.



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: así van las clasificaciones, luego de la etapa 12)



“Hizo mucho calor, cada día es más intenso y se siente cada vez más”, dijo Bernal, quien es séptimo en la general.



López no se quedó atrás. El corredor del Movistar fue otro de los que habló.



“Es extenuante el calor. A veces se hace insoportable, pero eso hace parte de la competencia, del ciclismo”, precisó el boyacense.



"Prefiero el frío porque ésta no es la temperatura a la que estoy acostumbrado en el día a día, aunque estas dos semanas de altas temperaturas me han permitido adaptarme. Las soporto relativamente", comentó el líder, Christian Eiking.



Le puede interesar: (Egan y López esquivaron las duras caídas en la Vuelta a España)



Deportes