Miguel Ángel López lamentó el accidente de Alejandro Valverde

Miguel Ángel López lamentó el accidente que obligó a retirarse de la carrera a su compañero Alejandro Valverde, del Movistar Team. El colombiano habló de lo sucedido y de lo que viene para la próxima etapa de montaña, el domingo.

“Tristes por la noticia de que nuestro Bala no continúe en carrera. Pierde mucho el equipo. Bala es un corredorazo que nos daba mucha tranquilidad, seguridad… Es un hombre clave para un terreno como hoy; en grupos pequeños, con él podíamos buscar siempre ir hacia adelante. Es una pena", dijo López, en declaraciones enviadas por su equipo.



El accidente. "No he visto cómo ha sido la caida, porque justo íbamos un poco por detrás, después de que Rojas y él hubiesen arrancado, como habíamos planeado, y yo venía en un segundo grupo con Enric. Cuando hemos pasado por la zona de la caída no había nadie en el piso. Solo me he enterado más tarde y me dio mucha pena.



El futuro de Valverde. "A Alejandro, calidad le sobra con los años que tiene… Nunca deja de sorprender, lo teníamos siempre en posiciones delanteras, te da confianza, tiene mucha experiencia… Lamentamos mucho su baja".



La próxima etapa de montaña. "No sé cómo estaremos para el domingo, pero seguro que será muy duro. Se va notando el cansancio, y ya vieron que hoy no hubo muchos ataques en la última subida por ese desgaste y porque las rampas eran muy empinadas para abrir hueco. De momento estamos bien, las sensaciones son buenas, tenemos que continuar a ver cómo seguimos”.



