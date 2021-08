Vuelta a España 2021: las conclusiones de la segunda semana

La Vuelta a España termina la segunda semana de carrera, con el liderato en poder de Christian Eiking, pero con un Primoz Roglic amenazante, gran candidato y los colombianos Miguel López y Egan Bernal en la baraja. Las conclusiones.

1. Roglic va en coche. El esloveno Primoz Roglic parece tener todo para ganar su tercer título consecutivo de la Vuelta. A falta de una semana, el líder del Jumbo Visma no solo se beneficia de su estado de forma, sino de que sus rivales no lo atacan.



Le puede interesar: (Vuelta a España: ¿por qué no hay ataques, es aburrida y monótona?)



Roglic va tan cómodo que este domingo le dio vía libre a uno de sus coequiperos, Steven Kruijswijk, de irse en la fuga, de pelear la etapa.



Se nota que por lo que le ha tocado en la temporada (no ha disputado una grande, pues se retiró en el Tour de Francia en la primera semana), pues Roglic tiene un poco más de fuerzas que los demás.



Además, tiene la contrarreloj del último día a su favor, de 33 kilómetros, y n la que sentenciará la competencia.



2. No hay ataques. Bien lo dijo Egan Bernal. “Hay mido de atacar y reventar”. Clara frase de lo que pasa en el lote de la Vuelta, la última carrera grande del año.



Las fuerzas a esta altura del año están muy justas, no son las mismas que hubo en el Giro de Italia y en el Tour de Francia y eso se nota.



Le puede interesar: (Egan y López libran etapa montañosa en la Vuelta a España)



Nadie se atreve a atacar porque puede perderá los ahorros de las primeras dos semanas. Sin duda, el cansancio a esta altura del año, cuando ya quedan pocas pruebas, hace mella en los corredores que prefieren ahorrar un poco para el final de la carrera.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel López y Egan Bernal, figuras de Colombia. Foto: EFE

3. López y Egan, al remate. Los dos colombianos, Miguel Ángel López y Egan Bernal, siguen en la pela, siguen cerca de los puestos de adelante y en esta última semana, si tienen con qué, seguramente aprovecharán las tres etapas con llegada en alto para hacer algo de daño.



Los dos cuentan a favor que son corredores fondistas, que generalmente en la tercera semana van mejor y llegan a su terreno.



Ya lo que cuenta son las fuerzas que tengan en el tanque, lo que han ahorrado para el final, pero en el papel pueden ir de menos a más.



López se ve que está en mejor condiciones que su compañero Enric Mas, que hizo a tope el Tour.



Bernal va mejorando, luego de dos semanas en las que se dedicó a minimizar pérdidas. Sentirá el retiro de Ríchard Carapaz y de Jonathan Narváez.



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: clasificaciones, luego de la etapa 15)



4. Carrera por eliminación. El ritmo ha sido alto, el calor hace efectos negativos en la salud de los corredores y si a eso se le suma que no están a tope, que las fuerzas están minadas, pues la Vuelta se ha convertido en una carrera por eliminación.



No hay ataques, nadie se atreve a irse, a saltar del grupo, pues puede ‘morir’ en el intento y perder la opción de seguir pegado a la opción de terminar en el podio.



Y la tercera semana no será diferente. Se presentarán ataque, no tan fuertes como en carreras anteriores, pues hemos dicho que no hay mucha fuerza, pero sí la ronda Ibérica seguirá en la tónica de que el corredor que estalle no volverá a coger el paso y perderá la opción de seguir en la pelea.



Le puede interesar: (Supermán López explicó por qué no hubo ataques en la Vuelta)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel