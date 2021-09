Vuelta a España 2021: el balance de Colombia, ¿bueno, regular o malo?

La Vuelta a España llegó a su final con el título del esloveno Primoz Roglic, quien ajustó su tercera victoria en línea, mientras que Egan Bernal fue el mejor colombiano, sexto.

Un vez comenzó la competencia hace tres semanas en Burgos las expectativas de los pedalistas de Colombia eran altas, Bernal llegó como el gran rival de Roglic, mientras que Miguel Ángel López era una buena opción de podio.



En la primera parte de la competencia Egan no se encontró, siempre evidenció que le faltaba un punto más para estar al lado de Roglic, Enric Mas y el mismo López, pero la esperanza de una recuperación era lo esperado.



Sin embargo, Bernal se mantuvo dentro de los cinco mejores, mientras que ‘Supermán’ López respondía con el tercer puesto en la general, algo lógico, normal, dentro de las expectativas.



La segunda parte de la prueba fue menos difícil, con solo una llegada en alto, pero se presentaron circunstancias que movieron la general y al término de la semana López era quinto y Bernal, que mostraba alguna mejoría, séptimo.



El final fue interesante, con tres llegadas en alto. Egan se mostró atacante, siempre fue al frente, aunque sus fuerzas no las pudo recuperar de forma total, sí se le vio en condiciones de luchar.



Pero en la general no mejoró, nunca pudo subir del quinto puesto, le siguió faltando ese punto para estar a la misma altura de Roglic, que dominó a su antojo la carrera.



Egan corre para ganar, siempre lo hace, pero en esta ocasión no pudo, su condición estuvo por debajo de mejores de la general.



Y cuando pudo tener la oportunidad de subir al cuarto puesto de la clasificación, pues en la estrategia de equipo fue el sacrificado, porque a Adam Yates, el sábado, le surtió efecto el ataque y se fue con Roglic, Mas y Haig, movimiento que perjudicó a Bernal, quien terminó cediendo un lugar en la general acabando de sexto.

Miguel López y Egan Bernal, figuras de Colombia. Foto: EFE



López arrancó de tercero en la clasificación, pero su final no fue bueno. Ganó la etapa reina en Gamoniteiro, no solo conservó esa casilla del podio, sino que alejó a Jack Haig para la contrarreloj final. Hasta ahí, todo indicaba un final feliz de la novela.



Era figura, ‘Supermán’ López se convirtió en el hombre clave para el Movistar con un puesto en el podio y la única victoria parcial de la escuadra en una de las tres grandes, pues se había ido en blanco en el Giro de Italia y en el Tour de Francia, pero el final fue escandaloso.



El sábado, no solo no tuvo fuerzas para conservar el tercer cajón de la general, para seguir al primero, el segundo y al cuarto en la general, se quedó, perdió terreno y tomó la desacertada determinación de bajarse de la bicicleta.



Las causas de su abandono, como se dice en las películas oliciacas, son materia de investigación, pero el haber perdido la opción de podio y una reacción a una supuesta orden de dejar de pedalear lo obligaron a decir “no más”, a irse de la prueba por la puerta de atrás.



En medio de la polémica se fue López, se quedó sin podio y con señalamientos del mundo del ciclismo por el detonante de haberse ido disgustado y furioso con su equipo de la Vuelta. Horas después de su acto pidió perdón.



Es por todo lo anterior que la Vuelta a España del 2021 para el ciclismo colombiano no deberá quedar en la historia como otro de los éxitos, en solo una etapa se perdió el ahorro de tres semanas, un trabajo en busca del triunfo parcial y del podio.



La verdad es que a la hora del balance esta competencia se recordará por el negro incidente de López y su equipo que por lo que pudo ser y no fue.



🇪🇸 Etapa 21 | #LaVuelta21@rogla no perdonó y fue el más rápido en la CRI final en Santiago de Compostela, refrendando su tercera victoria absoluta consecutiva en la ronda española. Mas y Haig completan el podio definitivo.



⬇️Difruta del mejor resumen de la etapa final⬇️ pic.twitter.com/yNQ1Whz6Wf — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2021

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel