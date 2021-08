Vuelta a España 2021: ganadores y perdedores de la primera etapa

Primoz Roglic se impuso en la primera etapa de la Vuelta a España y es líder, luego de la primera etapa de 7,1 km, una contrarreloj individual, en la que Egan Bernal y Miguel Ángel López se defendieron. ¿Qué dejó la jornada?

1. Roglic, normal. El actual campeón de la carrera dejó plasmado que llegó por su tercer título consecutivo. El triunfo en la jornada iniciar y su liderato así lo dicen.



El esloveno, en esa consigna, sabe que debe de aprovechar su terreno para sacarles diferencias a sus rivales, y lo ha hecho.



La contrarreloj es su fuerte y en solo siete kilómetros ya distanció a sus contrincantes por un buen puñado de segundos.



Ya dejó a Aleksandr Vlasov a 14 s, a Adam Yates a 18 s, López quedó a 21 s y a Bernal ya lo distancia por 27 s. Mikel Landa fue el damnificado, pues perdió 39 s. Eso lo dice todo. Asestó un fuerte golpe, sin duda.



2. López, el mejor. Miguel Ángel López logró minimizar las pérdidas con Roglic. En la etapa le fue bien y solo perdió 21 segundos con el ciclista del Jumbo Visma.



Y en la lucha por el liderato del equipo Movistar estuvo cerca de Enric Mas, quien lo superó por solo tres segundos, por lo que ese tema sigue intacto.



De los favoritos, el boyacense puede darse por bien servido, pues ya tiene atrás a Egan Bernal, Richard Carapaz, Landa, entre otros, aunque sea por pocos segundos.

Egan Bernal. Foto: EFE



3. Egan, sorprendió. El caso de Egan Bernal es distinto. Su tiempo en meta fue de 8 minutos 59 segundos, no era el esperado, pero ya se sabe que debe tomar su mejor forma durante la primera parte de la carrera.



Ya tiene por encima a Mas, Yates, López y al mismo Roglic, que es lo que preocupa. Porque el corredor del Eslovenia ya le toma 27 segundos en la pelea por el título.



Roglic le sacó cuatro segundos por kilómetros, mal contados, un tiempo que no se asemeja a la realidad cuando el colombiano está en su mejor forma.



A favor de Bernal hay que decir que no ha perdido la Vuelta, que sigue vivo, pero lo que pasó en la primera etapa le dice que debe remontar.



Yates se le acomodó por encima, lo supera por solo nueve segundos. El tema es con Roglic, porque a los demás los tiene cerca.



4. Los ganadores. No solo es Roglic el que salió airoso, Vlasov fue otro de los que ganó en la primera etapa, es décimo, cedió 14 segundos con el líder, pero ya está por delante de sus rivales, de los corredores con los que va a pelear el podio.



Luego está Yates, que trabajó todo el año para ser el líder del Ineos y, por ahora, ha mostrado que está bien, aunque falta la alta montaña.



Mas es otro que se salva, sí, todos pierden con Roglic, pero el español la sacó buenos dividendos frente a los demás.



5. Los perdedores. Mikel Landa llegó a la línea de partida cinco Segundo antes de su turno, partió apurado y eso le costó.



De los favoritos fue el que más perdió tiempo con Roglic: 39 segundos, y, claro, con los demás también cedió tiempo.



Claro, no es un guarismo considerable, para asustarse, pro Landa está obligado a recuperar ese camino perdido por un descuido.



Hugh Carhty, tercero el año pasado en la Vuelta, perdió 33 segundos, terreno que tendrá que recuperar. Y no solo con Roglic, sino con el resto, con los López, Yates, Mas, Bernal, quienes ya lo superan, por poco, pero lo superan.

