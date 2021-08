Vuelta a España 2021: dos grandes damnificados en la segunda etapa

La jornada de este domingo en la Vuelta a España, ganada por Jasper Philipsen y en la que Primoz Roglic sigue de líder, dejó noticias para el equipo Ineos, del colombiano, Egan Bernal.

Dos grandes ciclistas fueron los perjudicados del día. Uno fue Adam Yates, que llegó a la meta a 31 segundos del grupo principal, perdiendo la opción de seguir como el mejor en la general del Ineos.



Yates fue el mejor de la escuadra en la primera etapa, la contrarreloj individual de 7,1 kilómetros ganada por Roglic.



El corredor perdió solo 20 segundos y quedó perfilado para el futuro de la competencia, pero este domingo se le fue al piso ese ahorro.



Adam Yates perdió la rueda de grupo principal en la caída que se presentó a cuatro kilómetros de la llegada y no pudo conectar. Quedó a 51 segundos del primer puesto.



Ríchard Carapaz pasa a ser el mejor del Ineos en la general a 25 segundos de Roglic, mientras que Egan Bernal sigue a 27 segundos del liderato.



Y el otro fue Hugh Carthy, el líder del Education First, quien el año pasado fue tercero en la general, detrás de Roglic y de Carapaz.



Carthty llegó a la meta a 38 segundos y en la general quedó a un minuto 11 segundos.



