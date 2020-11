Primoz Roglic aumentó la diferencia y es líder de la Vuelta a España

Magnus Cort Nielsen se impuso en la etapa 16 de la Vuelta a España, disputada este viernes sobre 162 kilómetros, entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, en la que el esloveno Primoz Roglic defendió con éxito el liderato de la competencia, fue segundo en la fracción y bonificó 6 s.

La jornada pintaba para emociones, el viento era uno de los invitados y el lote estaba dispuesto a someterse a lo complicado del terreno.



De igual manera, había montaña, dos pasos, uno de segunda y otro de primera, lo que perfilaba como una etapa complicada, previo a La Covatilla, la última llegada en alto de la carrera el sábado.



La fuga se presentó. Los ciclistas que se hicieron presentes fueron Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Jesús Ezquerra, Ángel Madrazo y el colombiano Juan Osorio del (Burgos-BH) llegaron a tener más de cinco minutos.



El lote, en la subida al Portillo, se movió. Ineos trató de sacar de rueda a Roglic, pero no pudieron. Intentaron irse Chris Froome y Rícard Carapaz, pero no surtió efecto la idea.



Y en la bajada, el ritmo fue muy fuerte. Andrey Amador fue el encargado de poner el paso, pero Roglic no se dejó sacar de rueda.



A esa altura de la carrera, Osorio no viajaba en la escapada y los punteros llevaban 1 minuto 45 segundos.



En el último ascenso del día, Cavagna se fue en la punta, la diferencia no superaba el minuto con el lote, que era liderato por el Ineos.



Movistar, en el descenso, se puso a tirar del grupo, en busca de un corte, pero los vientos non fueron fuertes. Cavagna abrió hueco, pero lo alcanzaron.



Este sábado, la etapa 17, entre Sequero y La Covatilla, de 175 km, con seis premios de montaña, el último de ellos en la meta, de fura de categoría.



