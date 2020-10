Roglic vs. Froome, dos figuras de la Vuelta, con presentes distintos

Primoz Roglic y Chris Froome son los dos grandes nombres de la Vuelta a España, pero ambos tienen momentos bien distintos. El primero llega a esta carrera a defender el título y a sacarse la espina de haber perdido el Tour de Francia y el segundo a tratar de salvar su nombre, tras un tiempo para olvidar, luego del accidente del Criterium Dauphiné del 2019.



Roglic llega a la Vuelta con una mentalidad distinta y con la obligación de ganar, porque lo que le paso en la crono del Tour en la que perdió la opción de ganar la carrera cuando era el máximo favorito, lo dejó con el peso de la cruz a cuestas.



Viene de ganar la Lieja Bastoña Lieja y su trajo a la ronda casi el mismo equipo que estuvo con él en el desafío francés, el mismo que perdió en una de sus especialidades, el reloj.



Tom Dumoulin no solamente será su principal escudero, sino la segunda carta de un Jumbo Visma que viene por el título y que si no lo logra se despedirá de un año en el que no pudo ganar ninguna de las grandes, su principal objetivo desde que se armó hasta los dientes.



"Estoy contento de volver a España. Tácticamente afrontaremos la Vuelta igual que el Tour de Francia, con un gran equipo a nuestro alrededor. Con Tom Dumoulin el equipo tendrá dos opciones, somos los líderes y veremos en la carretera cual es la mejor opción", dijo el esloveno.



Será la segunda presencia de Roglic en la competencia, tras el 2019, cuando se impuso en una etapa, se apoderó de la general y compartió podio con el español Alejandro Valverde y su compatriota, Tadej Pogacar.



Froome es una incógnita. Será la última carrera que hará bajo la estructura del Ineos, antes Sky, con la que lo ha ganado todo, pues se va para el Israel, pero esta vez pesan más los títulos que ha conseguido que su presente, por lo que no es un fuerte candidato al triunfo final.



La caída en el Dauphiné del año pasado lo dejó mermado, pasó varias veces por el quirófano, a sus 35 años su recuperación no ha sido la mejor, no ha dado visos de que su forma sea la ideal para pelear la general de la Vuelta a España.



Froome es uno común visitante del podio en la carrera. Fue segundo en el 2011, pero la descalificación del campeón, Juan Cobo, le dio el título. Fue cuarto en el 2012, segundo en el 2014, se retiró en el 2015, escolto a Nairo Quintana en el podio un año después y en el 2017 logró el segundo galardón.



Vuelve a una grande después de dos años, dos meses y 14 días, tras la última etapa que corrió en el Tour de Francia del 2018, el 29 de julio.

El británico gana 4.5 millones de Europa en una temporada. Foto: Archivo / EL TIEMPO





“Las tres primeras etapas son muy difíciles y veremos rápidamente cómo me siento. Es una carrera que me gusta mucho, este año será un poco diferente, hace más frío que de costumbre. Nos vamos a sentir un poco como si estuviéramos en el País Vasco durante tres semanas", dijo Froome.



Y agregó: "Es extraño pensar que ya no vestiré más los colores del Ineos tras la Vuelta. Voy a correr con la esperanza de terminar con una nota alta para el equipo. Creo que sí. Es difícil saber dónde estoy en este momento porque no he hecho muchas carreras por etapas recientemente. Después de las primeras etapas tendré una estrategia más precisa para el resto de la carrera”.



La temporada no ha sido huna para él. Ocupó la casilla 71 en el UAE Tour, prueba en la que reapareció. Luego llegó la suspensión de las carreras por el brote del nuevo coronavirus, volvió y fue 37 en la Ruta de Occitania, 41 en el Tour de L’Ain, 71 en el Dauphiné y 91 en Tirreno Adriático.



Su condición no fue la mejor en esas competencias antes del Tour, por eso conjuntamente con el equipo tomó la decisión de no ir a Francia y de preparar la Vuelta a España, en la que espera reverdecer, algo que no se ve muy probable, por lo que el Ineos lleva como carta principal al ecuatoriano, Ríchard Carapaz.



Roglic vs. Froome, dos estrellas, dos campeones, pero dos ciclistas con presentes muy distintos.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel