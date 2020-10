¿A qué aspira Colombia en la Vuelta a España?

La Vuelta a España es la carrera que más satisfacciones le ha dado al ciclismo colombiano y son ocho pedalistas de este país que largan este martes en la primera jornada con final en alto.

No será fácil ganar. Pelear la clasificación general es bien difícil, pero nada se puede descartar.



Daniel Martínez (Edication First) es el colombiano con más cartel, sobre el que recae una buena actuación. Viene de ganar el Criterium Dauphiné y una etapa en el Tour de Francia.



Ya tiene nombre. El lote lo respeta y puede llegar a ganar una etapa y meterse dentro de los 10 mejores de la clasificación general.



Lo ideal para él sería luchar por un cupo en el podio, pero no le será fácil. Martínez va bien al reloj, le conviene la crono de 34 km en el arranque de la tercera semana.



Es la primera vez que hace dos carreras de tres semanas en un año y no sabe en qué condiciones llega.

Daniel Martínez, ciclista colombiano. Foto: EFE





Iván Ramiro Sosa (Ineos) puede hacer una buena carrera, aunque estará maniatado y bajo las órdenes de Chris Froome y Ríchard Carapaz, sus jefes en la escuadra. Lo mismo se puede esperar de Brandon Rivera, que debuta en una grande.



Tiene buena potencia, es un gran escalador y en la contrarreloj no le va bien. El principal problema es que debe estar pendiente de sus líderes y so le quitará protagonismo.



Esteban Chaves viene como líder del Mitchelton-Scott, pero los últimos años de él no son los mejores.



Fue tercero de la Vuelta en el 2016 cuando ganó Nairo Quintana, pero de resto sus últimos resultados no lo respaldan.



La Vuelta es una buena opción de volver a hacer sonar su nombre, pero sin duda que hay muchos más corredores de cartel y buen momento que él.



Sergio Luis Henao llega a la carrera con un UAE Emirates ganando el año, tras su logro en el Tour de Francia con Tadej Pogacar y lo que viene haciendo en el Giro de Italia con Diego Ulissi.



Henao tendrá libertad, pero el inconveniente que tiene es que hace rato perdió el golpe de pedal para poder luchar una general en una carrera de tres semanas, en las que sola una vez, en el Giro del 2012, fue parte del ‘top’ 10, cuando fue noveno.



Santiago Buitrago es un ciclista joven y con ambición. Esta vez el Bahrain no cuenta con un líder sólido, con un corredor al que se le tenga que trabajar, por lo que las acciones del colombiano suben.

Santiago Buitrago hace parte del grupo y este año ya se estrenó con el equipo Bahrain. Es la segunda carta. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Buscar la fuga y pelear una etapa sería el ideal para este ciclista que se estrena en una competencia de esta índole.



Juan Felipe Osorio (Bugos BH) y Jhojan García (Caja Rural) son los dos colombianos que actuarán en la Vuelta con equipos de la segunda división.



Osorio ya corrió una Vuelta, fue 87 en el 2017 y tiene experiencia, mientras que el escalador García hará su estreno.



Muy difícil exigirles algo, van con la misión de figurar con sus equipos, de mostrarse y tienen talento para pelear una victoria parcial.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel