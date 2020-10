Esteban Chaves, tranquilo pese a perder tiempo en la Vuelta a España

El colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) dijo este jueves que "lo importante" en la circunstancia de carrera que se vio en la tercer etapa de la Vuelta a España 2020, un pinchazo a 5 km de meta con la carrera lanzada en la subida final, era "no entrar en pánico".

"Ha sido un poco de mala suerte, pero perder solo un minuto en un subida tan rápida pinchando a 4,9 km del final no está mal. Lo importante era no entrar en pánico y tener calma", reflexionó al respecto.



Le puede interesar: (Un problema mecánico le hizo perder a Chaves un minuto 6 segundos).



No obstante, en un tono jocoso, aseguró: "Las cosas que pensaba en ese momento no se pueden decir en vivo".



Chaves aseguró que se encuentra "bien" y "con buenas sensaciones" en este arranque de la Vuelta y que ve a su equipo también "bien".



"Me encuentro muy bien, pero tan solo estamos empezando. A ver lo que dice este fin de semana, pero tengo buenas sensaciones a pesar de lo que pasó. Aunque nunca se sabe cómo irá todo y menos terminando la Vuelta en noviembre", apuntó.



También lea: (Clasificaciones de la Vuelta a España, luego de la tercera etapa).



El de Bogotá quiso "felicitar a la organización" de la Vuelta por ser capaz de llevar adelante la carrera a pesar de las dificultades por la pandemia de coronavirus.



EFE