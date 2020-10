Entrevista: Daniel Martínez, claro con su papel en la Vuelta a España

Daniel Felipe Martínez ya tiene chapa de campeón. El título que logró en el Criterium Dauphiné ha hecho que el lote mundial lo mire con respeto, con cuidado y que lo tengan como uno de los ciclistas que puede optar por más victorias y él sabe que esta Vuelta a España, que arranca mañana, es una buena opción para confirmar de qué está hecho.



La victoria en el Dauphiné y el triunfo de etapa en el Tour de Francia entre Châtelguyon – Puy Mary, de 191 kilómetros, le da la tranquilidad de poner ser la carta del Education First y de Colombia para la Vuelta, una carrera montañosa que le viene bien.



Su año ha sido redondo, a los triunfos nombrados hay que agregarle que es el campeón nacional contrarreloj, bronce en la prueba de fondo y escoltó a su compañero, Sergio Higuita, en el podio del Tour Colombia.



EL TIEMPO habló con él de la temporada, el cambio del Education First al Ineos para la próxima temporada y de sus objetivos en la Vuelta a España.



¿Cómo ha afrontado el tema de los análisis el covid-19?

Todo el mundo sabe que hay un rebrote que golea fuerte. El protocolo es exigente. Nos hemos hecho pruebas. Hemos mantenido la seguridad, con habitaciones individuales, con tapa bocas, eso es muy estricto.



¿Cuál ha sido el plan para mantener la forma del Tour hasta la Vuelta?

No sé cómo voy a llegar. Estamos en un año atípico. Salí del Tour, hice el mundial, las clásicas de las Ardenas y no he tenido descanso. Hicimos unos días de descarga y tomamos energías. La condición no es la mejor, no es mala, pero no sé cómo va a reaccionar el cuerpo en la Vuelta.



¿Cómo analiza los finales altos en la Vuelta?

Es una carrera que se da espectáculo por los diseños de las etapas, con llegadas explosivas, rampas duras. A esta altura del año la mayoría de ciclistas estamos cansados, otros están por conseguir contrato y el pelotón se parte en dos. Tenemos un equipo fuerte y esperamos se pueda dar espectáculo.



¿Cómo afronta el liderato del equipo?

Eso significa que nos ha sido bien. La caída en el Tour me dejó inestable. Llego a una carrera de tres semanas y no sé cómo voy a llegar. Hay que ir día a día. Es una experiencia más, ser el líder me da confianza. El ambiente en el equipo está bien.



¿Cómo le cae la responsabilidad de ser líder?

Lo más importante es la tranquilidad. Tengo un equipo que me respalda si gano o me reviento. Eso no me preocupa, no me meto presión. Tengo que descubrir qué tengo. Hay motivación y vamos a ver cómo nos sale. Quiero estar en el podio, pero no sé cómo voy a responder.



¿Cuáles serán los potenciales rivales?

Viene Primoz Roglic con el 80 por ciento del equipo del Tour, Movistar llega igual. Viene Chris Froome, que es un monstruo, que te sorprende en cualquier parte y hay que tener cuidado con él. Ríchard Carapaz viene bien y eso nos dice que el nivel es bueno.



¿Cómo analiza del duro comienzo de la carrera?

Las cinco primeras jornadas son claves, hay llegadas en alto, habrá viento y va a llover. No será una prueba fácil. Que se haya recortado no tiene mucho que ver.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel