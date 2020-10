Conozca a los colombianos que disputarán la Vuelta a España

La Vuelta a España arranca este martes con un tramo difícil, con llegada en alto que servirá para dejar una general estable y son ocho los ciclistas colombianos que estarán en la competencia. ¡Conózcalos!

Daniel Martínez

Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1996

Edad: 24 años

Estatura: 1,72 m

Peso: 63 kg

Equipo: Education First

Viene de ganar el Critérium Dauphiné, por eso figura en la lista de posibles ganadores del Tour. Este año, además, ganó la crono de los nacionales de ciclismo, bronce en la ruta, segundo en el Tour Colombia, su temporada ha sido muy buena y lo debe corroborar en Francia. Va bien al reloj y en la media montaña. En las subidas altas le cuesta, pero viene trabajando para mejorar, las llegadas en alto de la carrera serán la prueba para saber qué tiene. Es un corredor regular, inteligente, que sabe leer las etapas. Ganó la etapa Châtelguyon – Puy Mary, de 191 km.



Nombre: Iván Ramiro Sosa

Fecha de nacimiento: 31 de octubre de 1997

Edad: 21 años

Equipo: Sky

Tiro de corredor: Escalador

Principales resultados:

2017: 7 Vuelta al Táchira / 13 Castilla y León / 3 Tour de Bihor / 38 Tour de l’Avenir / 35 Milano -.Torino

2018: 10 Vuelta al Táchira / 6 Oro y paz / Campeón Tour de Bihor / 26 Tour de Eslovenia / Campeón Sibiu Cycling Tour / Campeón Vuelta a Burgos / 6 Tour de l’Avenir / 33 Milano-Torino.

2019: 2 Tour Colombia / 41 París-Niza / 41 Vuelta a Cataluña / 44 Giro de Italia / 2 Ruta de Occitania, una etapa / campeón Vuelta a Burgos, dos etapas / 2 Giro del Piemonte / 14 Giro de Lombardía.

2020: 25 Vuelta a Burgos, una etapa / 30 Giro del Piemonte / 38 Coppi e Bartali / 82 Lieja Bastoña Lieja.

Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano. Foto: Vuelta a Burgos

Nombre: Esteban Chaves

Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1990

Edad: 28 años

Equipo: Mitchelton-Scott

Tipo de corredor: escalador

Principales resultados: 41 Vuelta a España 2014 / 55 Giro de Italia 2015 / 5 Vuelta a España 2015 / 2 Giro de Italia 2016 / 3 Vuelta a España 2016 / Campeón del Giro de Lombardía / 62 Tour de Francia 2017 / 11 Vuelta a España 2017.

2016: 30 Tirreno-Adriático / 48 Vuelta a Cataluña / 2 Giro de Italia, una etapa / 3 Vuelta a España / Campeón Giro dell’Emilia / Campeón Giro de Lombardía.

2017: 2 Tour Down Under / 9 Herald Sun Tour / 26 Dauphiné / 62 Tour de Francia / 11 Vuelta a España / Retiro Giro dell’Emilia.

2018: Campeón del Herald Tour Sun, una etapa / Retiro en París-Niza / Retiro en Vuelta a Cataluña / 72 Giro de Italia, una etapa.

2019: 68 Comunidad Valenciana / 47 Vuelta a Andalucía / 51 París-Niza / 34 Vuelta a Cataluña / 40 Giro de Italia, una etapa / 6 Tour de Eslovenia / 19 Vuelta a España / 14 Giro del Emilia / 70 Giro de Lombardía.

2020: 5 crono de los nacionales / 5 ruta nacionales / 7 Tour Colombia / 4 Vuelta a Burgos / 11 Vuelta a Polonia / 23 Tour de Francia / 32 mundial de ruta.

Esteban Chaves, ciclista colombiano. Foto: EFE

Nombre: Brandon Rivera

Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1996

Edad: 24 años

Equipo: Ineos

Tipo de corredor: completo

Principales resultados:

2016: 66 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc.

2017: 16 Toscana Terra di Ciclismo Eroica / 4 Games of the Small States of Europe.

2018: 66 Toscana Terra di Ciclismo Eroica / 17 Ronde de l'Isard / 76 Giro Ciclistico e Italia.

2019: Campeón panamericano de crono / 4 crono Juegos Panamericanos.

2020: 4 Nacional crono / 44 Tour Colombia / 34 Memorial Marco Pantani / 51 BinckBank Tour.

Brandon Rivera, el nuevo colombiano del Ineos. Foto: Prensa Ineos

Nombre: Sergio Henao

Fecha de nacimiento: 10 de diciembre de 1987

Edad: 32 años

Equipo: UAE Emirates

Tipo de corredor: todo terreno

Principales resultados:

2010: Campeón de la Vuelta a Colombia.

2011: 2 Tour de Utah / 4 Vuelta a Colombia.

2012: 13 País Vasco / 9 Giro de Italia / 3 Vuelta a Polonia / 2 Vuelta a Burgos / 14 Vuelta a España / 9 mundial de ruta / 5 Giro de Lombardía.

2013: 2 Trofeo Serra de Tramuntana, Deià-Lluc / 12 Vuelta al Algarve, una etapa / 12 Tirreno Adriático / 6 Amstel Gold Race / 2 Flecha Valona / 16 Giro de Italia / 5 Vuelta a Polonia / 28 Vuelta a España.

2014: 7 Tour de Oman.

2015: 2 País Vasco / 7 Flecha Valona / 7 Lieja Bastoña Lieja / 3 Tour de California / 11 Vuelta a Suiza / 8 Vuelta a Polonia / 22 Vuelta a España / 9 Giro de Lombardía.

2016: 3 Santos Tour Under / 2 Nacional de ruta / 6 París Niza / 2 Miguel Induraín / 12 Tour de Francia.

2017: Campeón Nacional de ruta / campeón París Niza / 3 Miguel Induraín / 8 País Vasco / 28 Tour de Francia / 73 Giro de Lombardía.

2018: Campeón Nacional de Ruta / 4 Colombia oro y paz / 12 París Niza / 9 Lieja Bastoña Lieja / 13 Giro de Italia / 19 Vuelta a Polonia / 28 Vuelta a España / 52 Giro de Lombardía.

2019: 8 Colombia 2.1 / 31 París Niza / 14 País Vasco / 13 Vuelta a Suiza / 47 Tour de Francia / 45 Vuelta a España.

2020: 6 Nacional de ruta / 37 Coppi Bartali / 22 Tirreno Adriático / 76 Flecha Valona / 42 Lieja Bastoña Lieja.

Sergio Luis Henao. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Nombre: Jhojan García

Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1998

Edad: 22 años

Equipo: Caja Rural

Tipo de corredor: escalador

Principales resultados:

2017: 46 Vuelta a Asturias / 26 Okolo Slovenska

2018: 36 Vuelta a Cataluña / 68 Castilla y León / 26 Vuelta a Asturias / 14 Tour de L’Ain / 47 Ruta de Occitania / 34 Presidential Cycling Tour of Turkey.

2019: 2 crono nacional Sub-23 / 2 ruta Nacional Sub-3 / 36 Colombia 2.1 / 85 País Vasco / 46 Tour de los Alpes / 10 Vuelta a Asturias / 8 Tour de l’Avenir.

2020: 36 Vuelta a Murcia / 15 Ruta de Occitania / 30 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika.

Jhojan garcía, ya con experiencia en Europa, hace parte del Caja Rural de España. Foto: Prensa Caja Rural

Nombre: Juan Felipe Osorio

Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1995

Edad: 25 años

Equipo: Burgos BH

Tipo de corredor: todo terreno

Principales resultados:

2014: 103 Vuelta a México / 19 Ronde de l'Isard / 30 Vuelta a Portugal.

2015: 72 Vuelta a Colombia.

2016: 44 Castilla y León / 43 Vuelta a Asturias / 36 Ronda de L’Isard / 79 Vuelta a Colombia.

2017: 51 Vuelta al Algarve, campeón de la montaña / 37 Vuelta al Alentejo / 13 Vuelta a la Comunidad de Madrid / 75 Vuelta a Burgos / 87 Vuelta a España.

2018: 73 Colombia Oro y paz / 22 Klásika Primavera / 19 Tour de China.

2019: 2 Nacional de ruta / 42 Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire, campeón de la montaña / 13 Vuelta a Portugal.

2020: 40 Vuelta a Andalucía / 40 Vuelta a Burgos / 36 Coppi Bartali / 56 Vuelta a Portugal.

Juan Felipe Osorio. Foto: Prensa Burgos BH

Nombre: Santiago Buitrago

Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1999

Edad: 21 años

Equipo: Bahrain

Tipo de corredor: escalador

Principales resultados:

2019: 8 Nacional de ruta Sub-23 / 6 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc / 52 Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

2020: 19 Santos Down Under / 49 Tour Colombia / 42 Coppi Bartali / 15 Tour de Luxemburgo / 43 Flecha Valona / 91 De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne.