Entrevista: Vuelta a España, otra carrera que lucha contra la pandemia

Javier Guillén carga la cruz de organizar la Vuelta a España, que arranca el martes. La cabeza visible de la prueba tiene la responsabilidad de sacarla adelante, saltando matones como la pandemia y la situación económica.

Guillén sabe que ha sido la edición más complicada de organizar y cree que saldrá adelante.



Le explicó a EL TIEMPO los pormenores de la misma y las dificultades que se han superado. Habló del recorrido, de las estrellas, del lote colombiano, la ausencia de Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán y aseguró que nunca estuvo en vilo la realización de la competencia.



Le puede interesar: (Exquisita asistencia de James y... ¿cómo no fue gol Richarlison?).



¿Cómo arranca la Vuelta?

Luchamos contra la pandemia. Estamos en una segunda ola y eso nos hace tener la esperanza de que seremos los primeros en salir. Quedan pocos detalles y deseamos comenzar en un año que ha sido muy complicado.



¿Qué ha sido lo más difícil?

Es la realidad que se vive. Las medidas anticovid-19 que hay que tomar son duras porque suponen un esfuerzo logístico. Es adentrarse en un mundo en el que no hay experiencia y hay que asesorarse de los especialistas. Nos apoyamos lo que se hizo en la Vuelta a Burgos y en el Tour de Francia. Tener que acoplar todo, las medidas contra el virus, una fecha que es distinta, pues eso hace que este año se haya complicado todo.

Tour de Francia. Foto: AFP

¿Cuáles son las medidas?

Seguiremos el mismo protocolo del Tour y podemos ser capaces de reforzarlo. El Tour llevó medidas muy extremas, de alta seguridad. Tenemos una organización más pequeña, pero vamos a reforzar las medidas.



También lea: (¡Vibrante partido! Everton empató 2-2 con Liverpool).



¿Qué pasa si hay positivos?

Nos apoyamos en la norma que aplicó la Unión Ciclista Internacional (UCI), que si en un período inferior a siete días dos corredores de un mismo equipo salen positivos a la covid-19, tendremos que pedirle al grupo que abandone la carrera.



¿Cuál es el operativo pre y durante la carrera?

La UCI exige a corredores y staff que se hagan PCR previos. En España, en Irún, donde sale la prueba, haremos test a todos los miembros y entra el concepto de tres burbujas: los equipos, los miembros del staff y otra de la organización. Esta no será una Vuelta sin público, será una Vuelta con público en la casa.



¿La gente podrá ir a las etapas?

Restringiremos al público en las salidas, llegadas y en los finales en alto.

Otro problema es la luz día, que por esta época el día es más corto...

Hay cambios. Hasta el 24 de octubre la carrera tendrá un horario en el que las etapas se acabarán a las 5:30 de la tarde (10:30 a. m. hora colombiana), y del 25 en adelante, para evitar ese tema de la falta de luz, las etapas terminarán a las 5 o 5:10 p. m. (10 a. m. de Colombia).



El mal clima es otro rival…

Sí, ejemplo, el Tourmalet hace unos días estaba cubierto de nieve, pero esperemos que no lo haga cuando llegue la carrera. Lo clave es que la carretera sea viable. Las etapas están aseguradas, pero tenemos alternativas por si no se pueden cumplir algunas.



Froome, Roglic, Dumoulin, ¿en un lote de garantías?

No solo ellos, tener a Iván Sosa, a Sergio Henao y a Daniel Martínez nos ilusiona. Este año, lo importante es tener ciclismo y lo clave es que el aficionado disfrute de él. Si a eso se suma ese cartel de nombres, pues es un lujo y un privilegio tenerlo.

Chris Froome en su reaparición en el UAE TOur. Foto: AFP

¿Cómo asimilan que no estén Egan, Urán y Nairo?

Siempre queremos tener a los mejores. Los colombianos son importantes en el mundo. Son circunstancias, Egan está lesionado y deseamos su pronta recuperación, y entendemos que Urán no venga.



¿Esta vez la Vuelta tiene pérdidas?

Estamos en dificultades. Hacemos muchos sacrificios. Son tres etapas menos. El tema de la salud nos ha generado crisis económica, pero tenemos patrocinadores que son fieles.



¿Vio peligrar la Vuelta?

No, porque la pandemia nos atacó todo en marzo y se suceden los movimientos de calendario. Nos situamos al final para poder estar lo más lejos posible de la pandemia. Nunca puedes estar tranquilo, pero somos optimistas desde que se hizo Burgos, luego Polonia, Dauphiné, Tour y Giro. Nunca pensamos en que no habría Vuelta.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel